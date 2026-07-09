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Изненађење: Португалац суди Лионелу Месију у четвртфиналу Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 20:24

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Аргентински Лионел Меси (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Египта у Атланти, у уторак, 7. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mike Stewart

Португалски арбитар Жоао Пињеиро судиће меч између фудбалера Аргентине и Швајцарске у четвртфиналу Мондијала, саопштила је данас Свјетска фудбалска федерација (ФИФА).

Како је саопштила ФИФА, Пињеиро ће предводити португалско-канадску комбинацију арбитара у мечу између Аргентине и Швајцарске који је на програму у недјељу у три часа ујутру по српском времену у Канзас Ситију. Уз аут линије биће Бруно Жесус и Лусијано Маја, а четврти судија ће бити Канађанин Дру Фишер.

Ова одлука, наравно је подигла много прашине у свијету фудбала. Јасно је да је то због ривалитета између Кристијана Роналда и Лионела Месија, али у суђењу Пињеира не би требало да буде тенденциозности.

Кад је у питању утакмица Енглеска - Норвешка, која се игра у суботу од 23 часа у Мајамију, правду ће дијелити Француз Клеман Турпан. Помагаће му земљаци Николас Данос и Бенжамен Пажес. Шпанац Алехандро Ернандез биће четврти арбитар, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аргентина

Лионел Меси

Швајцарска

судија

Свјетско првенство 2026

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