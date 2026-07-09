Изненађење: Португалац суди Лионелу Месију у четвртфиналу Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Португалски арбитар Жоао Пињеиро судиће меч између фудбалера Аргентине и Швајцарске у четвртфиналу Мондијала, саопштила је данас Свјетска фудбалска федерација (ФИФА).
Како је саопштила ФИФА, Пињеиро ће предводити португалско-канадску комбинацију арбитара у мечу између Аргентине и Швајцарске који је на програму у недјељу у три часа ујутру по српском времену у Канзас Ситију. Уз аут линије биће Бруно Жесус и Лусијано Маја, а четврти судија ће бити Канађанин Дру Фишер.
Ова одлука, наравно је подигла много прашине у свијету фудбала. Јасно је да је то због ривалитета између Кристијана Роналда и Лионела Месија, али у суђењу Пињеира не би требало да буде тенденциозности.
Кад је у питању утакмица Енглеска - Норвешка, која се игра у суботу од 23 часа у Мајамију, правду ће дијелити Француз Клеман Турпан. Помагаће му земљаци Николас Данос и Бенжамен Пажес. Шпанац Алехандро Ернандез биће четврти арбитар, преноси Танјуг.
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