Лавров објаснио зашто је Русија изгубила вјеру да Запад жели да ријеши сукоб

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Руска страна је у потпуности изгубила вјеру у то да Запад жели да постигне мировни споразум. Москва више неће вјеровати западним земљама да су спремне за преговарачка рјешења, рекао је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров након разговора са Маријом Мануелом душ Сантуш Лукаш, министром спољних послова Мозамбика, у Мапуту.
- Запад лицемјерно наставља да позива на рјешење путем преговора. Преговарачка рјешења, и то уз гаранције Запада, била су постигнута још 2014, 2015. и 2019. године. У свим тим случајевима западне гаранције је сам Запад прекршио, испоставило се да су биле лажне - истакао је руски министар.
Према његовим речима, тако је и 2022. године већ постојало преговарачко рјешење између Русије и Украјине, али га је исти тај Запад поткопао - отворено и јавно.
- Више нећемо веровати Западу када каже да жели преговарачка рјешења. Тај резервоар добре воље и наде коначно је исцрпљен - навео је шеф руске дипломатије.
- Русија је са своје стране потврдила захвалност мозамбичким пријатељима на њиховом разумијевању узрока украјинског сукоба, као и на њиховом уравнотеженом, аргументованом и одговорном ставу који заузимају по питању Украјине у Уједињеним нацијама, "не подржавајући намере Запада да украјинизује готово цјелокупну агенду" - навео Лавров.
Лавров борави у главном граду Мозамбика у оквиру турнеје по Африци. Претходно је посјетио Етиопију и Нигерију.
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