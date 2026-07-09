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Снажан земљотрес у Чешкој и Словачкој

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 19:00

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Фото: Printscreen/Youtube/Rich DeMuro

Земљотрес магнитуде 5,5 степени по Рихтеровој скали погодио је Чешку и Словачку, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке (ГФЗ).

Епицентар потреса био је у централној Чешкој, на дубини од 10 километара, недалеко од мјеста Прибрам.

Подрхтавање тла осјетило се у Прагу, главном граду Чешке, који је око 60 километара сјевероисточно од епицентра.

У Братислави, главном граду Словачке, који је удаљен око 298 километара од епицентра осјетило се слабије подрхтавање тла, преноси Срна.

Друге информације за сада нису познате.

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Тагови :

Земљотрес

Чешка

Словачка

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