Снажан земљотрес у Чешкој и Словачкој

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,5 степени по Рихтеровој скали погодио је Чешку и Словачку, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке (ГФЗ).
Епицентар потреса био је у централној Чешкој, на дубини од 10 километара, недалеко од мјеста Прибрам.
Подрхтавање тла осјетило се у Прагу, главном граду Чешке, који је око 60 километара сјевероисточно од епицентра.
У Братислави, главном граду Словачке, који је удаљен око 298 километара од епицентра осјетило се слабије подрхтавање тла, преноси Срна.
Друге информације за сада нису познате.
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