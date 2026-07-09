Најављено окупљање испред Предсједништва БиХ: "Ако буџет не буде усвојен, радикализоваћемо наше протесте"

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
Хитна сједница Предсједништва БиХ и усвајање буџета захтјеви су синдиката који најављују протесте уколико Буџет институција БиХ за 2026. годину не буде усвојен, поручио је за АТВ предсједник Синдиката Граничне полиције БиХ Драган Матовић.
Предсједништво БиХ је одбило приједлог буџета БиХ за 2026. За је гласала српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, против је био Жељко Комшић, док је Денис Бећировић био суздржан. Спорно је питање средстава за БХРТ.
"Ми смо на посљедњим сједницама Управног одбора и Синдиката Граничне полиције и Савеза синдиката полицијских органа донијели заједничку одлуку везано за одлуку за протесте испред Предсједништва БиХ због неусвајања буџета. Према информацијама којима ми располажемо, одбијен је због, наводно, непостојања средстава унутар буџета предвиђених за БХРТ. Видјели смо да су на посљедњој сједници Савјета министара поједини чланови и предсједавајућа дали изјаву да су средства за БХРТ обезбијеђена и да се буџет налази на Предсједништву које би требало да га усвоји и пошаље даље у процедуру. Ми као синдикати, нека схвате ово озбиљно, тражимо што хитнију сједницу Предсједништва БиХ са доминантном тачком дневног реда - буџет институција БиХ за 2026. годину, јер времена више немамо", каже Матовић за АТВ.
Они који одбију приједлог буџета, нека буду спремни да сносе све правне и политичке посљедице, јасан је Матовић и додаје да је апсурд да почетком јула причамо о буџету за 2026. годину који је требало да буде усвојен крајем 2025. године.
За 13. јула је заказан састанак репрезентативних синдиката на којем ће бити разматрана комплетна ситуација настала због неусвајања буџета. Иза овог питања не стоје бројке на папиру, већ више од 23.000 запослених.
"Ако буџет не буде усвојен, ми ћемо радикализовати наше протесте на начин на који нам закон дозвољава. Не желимо да будемо таоци политичких препуцавања. Ми тражимо само оно што нам законски припада, ово је кап која је прелила чашу. Немамо времена за губљење", рекао је Матовић.
Он истиче и да је вријеме изговора истекло и да не прихватају нова оправдања.
"Нама се основица рачуна из 2025. године иако би требало да почне да се примјењује од 1. јануара 2026. годину. Основица за 2025. годину је 631, за 2026. годину је 691 КМ. Имали смо прилику да на посљедњој сједници Дома народа буду усвојене Измјене и допуне Закона о платама и накнади у институцијама БиХ, међутим и то чека буџет. Буџет чека и топли оброк и сва давања која су предвиђена нашим платама. Не желимо бити таоци било чијег политичког препуцавања. Ако Предсједништво БиХ на првој наредној сједници не усвоји буџет, нека буду спремни на посљедице", јасан је Матовић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Бања Лука
6 д2
Бања Лука
6 д0
Република Српска
1 седм0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
10 ч1
Најновије
Тренутно на програму