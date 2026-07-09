У БиХ стижу милиони долара, ево на шта ће бити потрошени

Аутор:АТВ редакција
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Ради се о пројектима праћења климатских промјена, обнови природних екосистема, заштити биодиверзитета и доношењу квалитетнијих одлука у области заштите животне средине.
Надлежни кажу да ће од ових пројеката непосредну корист имати и грађани.
Босна и Херцеговина покренула је двије нове иницијативе вриједне готово 5,8 милиона америчких долара, које ће допринијети јачању климатске отпорности, заштити природе и одрживом развоју.
Пројекте финансира Глобални фонд за животну средину (ГЕФ), а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у партнерству са Министарством спољне трговине и економских односа БиХ.
Ријеч је о пројектима који ће унаприједити систем праћења климатских промјена, обнову природних екосистема, заштиту биодиверзитета и доношење квалитетнијих одлука у области заштите животне средине.
Званичан почетак обиљежен је састанцима одржаним на Требевићу, који су окупили представнике институција и међународних партнера из цијеле Босне и Херцеговине.
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Највећи дио средстава, 4,83 милиона долара, биће усмјерен на пројекат који подразумијева обнову екосистема, одрживо управљање земљиштем, очување биодиверзитета и развој рјешења заснованих на природи. Циљ је повећати отпорност на климатске промјене и отворити нове развојне могућности за локалне заједнице.
Други пројекат, вриједан 912.649 долара, фокусиран је на јачање капацитета Босне и Херцеговине за праћење емисија гасова стаклене баште, извјештавање о климатским промјенама и усклађивање са стандардима Париског споразума.
Министар спољне трговине и економских односа БиХ Сташа Кошарац поручио је да су ови пројекти важна инвестиција у одрживу будућност земље.
"Континуирана сарадња свих нивоа власти и међународних партнера кључна је за јачање климатске транспарентности, унапређење управљања животном средином и испуњавање међународних обавеза Босне и Херцеговине", рекао је Кошарац.
Резидентни представник УНДП-а у БиХ Рено Мејер истакао је да ће пројекти омогућити унапређење управљања на више од 42.500 хектара заштићених подручја, увођење одрживог управљања земљиштем на 15.000 хектара, те допринијети смањењу емисија за око 2,35 милиона тона CO 2 у наредних 20 година.
Из УНДП-а поручују да ове иницијативе представљају важан корак ка јачању климатске отпорности, заштити природних ресурса и стварању одрживије будућности за грађане Босне и Херцеговине, преноси Ослобођење.
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