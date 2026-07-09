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Трагедија на послу: Погинуо радник на градилишту

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:52

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Трагедија на послу: Погинуо радник на градилишту
Фото: Unsplash

Грађевински радник погинуо је данас у насељу Врбовски у београдској општини Палилула.

Радник је погинуо када је преко њега прешла радна машина, преноси РТС.

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Увиђај је у току, а тијело је послато на обдукцију.

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Тагови :

трагедија

градилиште

Погинуо радник

Србија

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