Трагедија на послу: Погинуо радник на градилишту

Аутор:АТВ редакција
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Грађевински радник погинуо је данас у насељу Врбовски у београдској општини Палилула.
Радник је погинуо када је преко њега прешла радна машина, преноси РТС.
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Увиђај је у току, а тијело је послато на обдукцију.
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