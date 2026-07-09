Масовна еутаназија свиња у Хртковцима

Аутор:АТВ редакција
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Зараза је сада потврђена и на једној од највећих фарми у региону, у Хртковцима, која броји чак 10.000 грла свиња. План је да се над зараженим свињама изврши еутаназија.
Министар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Србије Драган Гламочић каже да против вируса нема вакцинације у Европи.
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"Нажалост, еутаназија је део посла. Вирус је регистрован у више од 70 земаља свијета, укључујући и 16 из Европе – ту је и у нашем сусједству, у Босни и Херцеговини, Мађарској, Румунији... Вреба са свих страна, а код нас највише у Сремском и Мачванском округу, гдје је и највише свиња", каже Гламочић.
Истиче да ће највећи број свиња бити погубљен током дана и сутра.
"Вирус мора да се што прије уклони. Држава ће надокнадити штету власнику фарме, али сада шест мјесеци до годину дана неће поново моћи да држи нове свиње. Само један тренутак непажње и вирус улази на фарму", наводи министар пољопривреде, водопривреде и шумарства.
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Апелује на локалне власти да воде рачуна о хигијени.
"Мора да се води рачуна, вирус је међу нама девет година. Једино га можемо сузбити дисциплином. Напомињем да вирус не може да пређе на људе, ни путем меса, нити на било који други начин", наводи Гламочић, преноси "РТС".
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