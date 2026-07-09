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Неки су већ погријешили, немојте и ви: Детаљно објашњење о поврату ПДВ-а

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 13:39

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Два прва захтјева за поврат ПДВ-а на прву некретнину била су непотпуна, потврђено је за Бањалучке медије из Управе за индиректно опорезивање (УИО БиХ)

Како би избјегли потешкоће и проблеме приликом подношења захтјева грађанима се савјетује да претходно прочитају усвојени Правилник.

Овим Правилником је утврђено ко има право на поврат ПДВ-а, колики је максимални износ поврата, као и колика је максимална квадратура некретнине.

Некретнине / Илустративна фотографија

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Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су

Дефинисано је и како треба да изгледа захтјев за поврат ПДВ-а.

Комплетан Правилник можете прочитати на ОВОМ ЛИНКУ, а осим тога за АТВ је детаље о поврату ПДВ-а објаснила Милица Видовић, шефица Одсјека УИО за поврат, књиговодствено праћење и анализу.

Њено детаљно објашњење можете погледати у видео прилогу у наставку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Право на поврат ПДВ-а

ПДВ

Поврат ПДВ-а за некретнину

Правилник за поврат ПДВ-а

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