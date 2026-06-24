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Pročitajte kompletan Pravilnik za povrat PDV-a

Autor:

Stevan Lulić
24.06.2026 13:57

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Новац
Foto: ATV

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prije dva dana usvojio je Pravilnik za povrat PDV-a na prvu nekretninu.

Ovim Pravilnikom je utvrđeno ko ima pravo na povrat PDV-a, koliki je maksimalni iznos povrata, kao i kolika je maksimalna kvadratura nekretnine.

Definisano je i kako treba da izgleda zahtjev za povrat PDV-a, o čemu smo već pisali, a što možete pogledati na OVOM LINKU.

Kompletan Pravilnik pročitajte u našoj galeriji u nastavku.

Pravilnik za povrat PDV-a

Predsjedavajući UO UIO BiH Srđan Amidžić istakao je da će ovo rješenje omogućiti svim stanovnicima Republike Srpske i Federacije BiH da znatno lakše riješe svoje stambeno pitanje.

"Ovo je veoma bitno da ljudi mogu da dođu na lakši način do prve nekretnine, jer su cijene stvarno otišle gore", poručio je Amidžić.

On je izrazio žaljenje što je ovo pitanje u jednom trenutku bilo svedeno na politiku i procedure, iako se, kako kaže, radilo o potrebi da se pokaže kako BiH, kao zemlja, može da donosi normalne odluke za dobrobit građana.

"Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku i na različite političke odluke. Ovo nije bilo pitanje normalnog funkcionisanja. Nismo dozvolili da ovo pitanje bude uslovljeno ničim drugim", zaključio je Amidžić.

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PDV

Pravo na povrat PDV-a

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravilnik za povrat PDV-a

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