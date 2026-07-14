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Mokri Dolovi još jednom pokazali veliko srce: Prikupljeno 48.000 KM za Vasilija Bukvića

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ATV redakcija
14.07.2026 18:12

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Прикупљено 48.000 КМ за Василија Буквића
Foto: Ustupljena fotografija

Nakon pet nezaboravnih dana ispunjenih sportom, solidarnošću i humanošću, došlo je vrijeme da se svečano zatvori IV Humanitarni turnir u Mokrim Dolovima.

Humanitarni turnir predstavlja tradicionalnu manifestaciju koja je postala ponos ne samo ovog naselja, već i cijelog Trebinja i Hercegovine.

"Iskreno i od srca zahvaljujemo svim učesnicima, humanim ljudima, sportistima, rekreativcima i našim vjernim sponzorima koji su prepoznali našu misiju i podržali nas u ovogodišnjoj humanitarnoj priči. Posebnu zahvalnost upućujemo Gradu Trebinju, "Aleksić Komercu", "Elektrohercegovini" – Matičnom preduzeću Trebinje, Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Trebinje, Pekari "Bojanić", "Lukas TP Nakić", Mesnicama "Rogan" Vinariji "Spasojević".Đim trejd, Kud.Alat, kafe Marvel, kafe Puma ,Str.Mokri dolovi, Svislion Trebinje, Boreaz doo, MZ.Pridvorci, TNT moto klub, Ladanušić doo.Trebinje sport, Dom mladih, ABC ribarstvo, AD.Komunalno...", navode organizatori te dodaju:

"Veliku zahvalnost dugujemo i medijima koji su prepoznali značaj naše priče i pomogli da ona stigne do velikog broja ljudi: RTRS-u, ATV-u, Herceg TV-u, Lokoportalu, portalu Trebinjelajv, Padrino radiju, Radiju Trebinje i Herceg sportu, Glasnik juga".

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Istakli su da su mnogi prepoznali njihovu ideju, odgovornost i iskrenu želju da pomognu nekome i olakšaju mu život. "Ovoga puta sve što smo radili bilo je posvećeno našem sugrađaninu Vasiliju Bukviću, kome su potrebna novčana sredstva za nastavak liječenja i terapija. Zahvaljujući svima vama, u tome smo zajedno uspjeli!", ističu organizatori.

Dodaju da sa velikim ponosom mogu reći da je na ovogodišnjem turniru učestvovalo čak 258 ekipa u basketu 3x3, malom fudbalu 3+1 i šahu. Zahvaljujući ogromnom odzivu, požrtvovanosti svih učesnika, volontera i najmlađih heroja djece iz Mokrih Dolova, koja su prodajom narukvica, hrane, voća i pića dala svoj nesebičan doprinos – prikupljeno je ukupno 48.000 KM.

"Vrijedne ruke, čista srca i iskrena želja da pomognu pokazali su nam da naša djeca odrastaju u pravim vrijednostima. Pored lekcije o solidarnosti, naučili su i najvažniju životnu lekciju da postanu bolji ljudi od nas, a to je najveća pobjeda i najveća nagrada koju možemo dobiti", poručuju organizatori te dodaju:

"Posebnu i neizmjernu zahvalnost dugujemo i našim muzičarima koji su nam priredili koncert i veče za pamćenje. Hvala Antoniju Ćeli Miloviću koji je otvorio naš humanitarni koncert, našoj braći i prijateljima iz benda "Krugovi u žitu", koji su svake godine uz nas, zatim Neveni Vukojević, Adiju Šarencu, Mariju Ševarcu, kao i našem DJ-u Vuku Milivojeviću, koji je upotpunio završnicu turnira nezaboravnom atmosferom".

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Ističu da najveću zahvalnost duguju naselju Mokrim Dolovima, svim komšijama i stanovnicima koji su imali strpljenja, razumijevanja i podrške te da bez njih ova priča ne bi bila moguća.

Zahvalili su se svima koji su bili dio ove velike humane misije.

"Zajedno smo još jednom pokazali da humanost nema granica, da zajedništvo pobjeđuje i da, kada smo složni, možemo učiniti velika djela. Vidimo se naredne godine, još jači, brojniji i humaniji. Srdačan pozdrav iz Mokrih Dolova!", poručili su.

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Tagovi :

humanost

Mokri Dolovi

Trebinje

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