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Trebinjac optužen da je d‌jevojci polomio dva pršljena

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:49

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Требињац оптужен да је д‌јевојци поломио два пршљена
Foto: Unsplash

T.M. iz Trebinja (24) optužen je da je nanio tjelesne povrede svojoj djevojci kojoj je nakon više udaraca i snažnog stiskanja vrata slomio dva vratna pršljena.

Osumnjičeni se tereti da je u noći između 28. i 29. aprila 2026. godine, u stanu u Trebinju, nakon kraće prepirke sa svojom d‌jevojkom više puta oštećenu udarao otvorenim i zatvorenim pesnicama u pred‌jelu glave, vrata i tijela, te joj rukama snažno stiskao vrat.

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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv T.M. zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo teška tjelesna povreda, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

U optužnici se navodi da je u vrijeme izvršenja d‌jela bio sposoban da shvati značaj svog d‌jela i upravlja svojim postupcima, da je bio svjestan svog d‌jela, da je htio njegovo izvršenje i da je bio svjestan da je ono zabranjeno.

Oštećena je, prema optužnici, zadobila otok potkožnih tkiva u čeono-tjemenom pred‌jelu, krvni podliv kapka desnog oka, krvne podlive na vratu praćene prelomom četvrtog i petog vratnog pršljena u vidu "padajuće suze", ali bez oštećenja kičmene moždine, kao i krvni podliv na trbuhu.

Sve povrede koje je oštećena zadobila kritične noći, posmatrane u cjelini, predstavljaju tešku tjelesnu povredu.

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Optužnica

Trebinje

Nasilje

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