Domaćinskim poslovanjem do smanjenja troškova za 12 miliona KM

UKC Republike Srpske bilježi rast obima zdravstvenih usluga za 12 odsto, smanjenje dugova prema dobavljačima za 12 miliona KM i ulaganja u kadar i organizaciju rada.

Otvorena je druga smjena kol centra, povećan broj termina u ambulantama, i otvoreno 130 novih radnih mjesta za srednji medicinski kadar.

U saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite omogućeno je i prioritetno zakazivanje pregleda za borce. Poseban iskorak, poručuje Nikola Šobot, predstavlja i sudski epilog višegodišnjeg spora oko izgradnje garaže, čime su deblokirana sredstva i stvoreni uslovi da se ovaj projekat konačno privede kraju.

"Kroz ovu presudu smo odblokirali tih 7 miliona, a vještačenje na sudu je pokazalo da su šipovi urađeni i to je ono što moramo da priznamo izvođaču. Taj trošak sa 27 miliona smo sveli na nekih 15 odnosno 8", rekao je Nikola Šobot, v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

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Početkom godine otvorena je i Klinika za onkologiju, hematologiju i palijativnu njegu, dok je Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila i dodatnih 14 miliona za liječenje oboljelih od rijetkih bolesti. Vlada Srpske, kako navodi premijer, prebacila je sedam miliona maraka za izmirenje dugova u vezi sa garažom i dala saglasnost UKC-u za buduća kreditna zaduženja, kako bi se projekat priveo kraju.

"Ta saga, mogu slobodno reći – privela kraju. I s ovog mjesta vam mogu reći i obećati da će do septembra biti gotovo preko prvih 1000 parking mjesta. Da sve ono što je rađeno – rađeno je u skladu sa zakonom, na sudu, zajedno sa vještacima građevinske struke", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

U planu je i novi projekat u okviru kompleksa UKC-a. Vlada Republike Srpske podržaće idejno riješenje da se u sklopu UKC-a izgradi i vrtić sa parkingom i zelenom površinom. Namjera je da prioritet pri upisu imaju djeca zaposlenih u UKC-u, ali da kapaciteti budu dovoljni i za porodice koje žive u ovom dijelu Banjaluke.