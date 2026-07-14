UIO upozorila: Ne pravite ove greške u zahtjevima za podvrat PDV-a

Zaključno sa 13. julom 2026. godine, u regionalne centre Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zaprimljeno je ukupno 26 zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prvog stana, među kojima ima kompletnih, ali i uočenih nepotpunih zahtjeva.

Rečeno je to za “Nezavisne novine” iz UIO BiH, odakle dodaju da se najčešći nedostaci odnose na nekompletnu dokumentaciju za članove porodičnog domaćinstva za koje se traži povrat PDV-a na dodatnih 15 metara kvadratnih, predaju neovjerenih kopija dokumenata, kao i na nedostavljanje potrebnih dokaza i uvjerenja od strane poreskih institucija i institucija nadležnih za imovinsko-pravne odnose.

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Što se tiče dinamike predaje zahtjeva, bilježi se blagi rast broja zahtjeva iz dana u dan kako se građani bliže kompletiranju svoje dokumentacije, ali je trenutno primjetno da je značajan broj njih još uvijek nepotpun”, kazali su iz UIO BiH.

Usijane linije

U odnosu na sam broj zahtjeva, kako dodaju iz UIO, bilježe izuzetno povećan broj telefonskih poziva, upita putem elektronske pošte i ličnih dolazaka građana u njihove regionalne centre, jer se aktivno raspituju i žele podnijeti ispravne i kompletne zahtjeve.

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“U tom smislu pozivamo zainteresovanu javnost da sve neophodne informacije i uslove prvo provjere sa službenicima ili na zvaničnoj veb-stranici UIO-a kako bi predali urednu dokumentaciju”, rekli su iz ove institucije.

Početak isplate novca

Dodali su da početak isplate novca za uredne zahtjeve direktno zavisi od drugih institucija koje Upravi za indirektno oporezivanje trebaju omogućiti pristup svojim elektronskim bazama podataka.

“U narednim danima očekujemo potpisivanje memoranduma o saradnji i razmjeni podataka sa poreskim upravama i institucijama nadležnim za imovinsko-pravne odnose, što će omogućiti bržu službenu provjeru podataka, brži ispitni postupak, provjeru dokaza i utvrđivanje činjenica, što sve prethodi donošenju rješenja o povratu”, kažu iz UIO BiH.

Gdje se zahtjevi predaju

Predaja zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu u BiH počela je, podsjetimo, 8. jula.

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Prijem zahtjeva za povrat PDV-a počeo je u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, prema sjedištu prodavca, u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a rok za predaju dokumentacije je do kraja ove godine.

“Pravo na povrat se odnosi na novoizgrađene stanove i novoizgrađene kuće koje je kupac kupio direktno od lica koje je napravilo taj stan ili kuću i koji je poreski obveznik, te je na taj promet platio PDV. Povrat se odnosi na sve kupovine koje su izvršene i uknjižene nakon 12. aprila 2025. godine. Kupac ima pravo na povrat za 40 metara kvadratnih i za 15 metara kvadratnih po članu domaćinstva”, rekla je ranije Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.