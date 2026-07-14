Prvi čovjek Folksvagena: Možda ćemo morati ukinuti još 50.000 radnih mjesta

Folksvagenov izvršni direktor Oliver Blume u internom dopisu radnicima Folksvagena naveo je da će ova grupacija možda morati ukinuti još 50.000 radnih mjesta kako bi bila konkurentna.

Time je potvrdio mogućnost ukidanja ukupno 100.000 radnih mjesta.

Blume se bori s procesom restrukturisanja najvećeg evropskog proizvođača automobila, čiji je profit drastično smanjen zbog milijardi evra troškova izazvanih carinama, jakom konkurencijom u Kini i pritiskom da proizvodna mreža Folksvagenove grupacije u Njemačkoj bude efikasnija.

Dodatno smanjenje broja radnika najavio je nakon što je ranije dogovoreno ukidanje 50.000 radnih mjesta na nivou cijele grupacije, kojoj pripadaju i Porše i Audi.

Kompanija mora nastaviti smanjivati troškove poslovanja, s obzirom na to da je izračunala da su njeni troškovi 20 odsto veći u odnosu na troškove konkurencije, piše u dopisu u koji je agencija Rojters imala uvid.

„Trenutno procjenjujemo koliko je neophodno i izvodivo prilagođavanje u svim brendovima, kompanijama i regijama“, navedeno je u pomenutom dokumentu.

Iz Folksvagena su ranije odbijali da komentarišu izvještaje da razmatraju ukidanje do 100.000 radnih mjesta.

Dopis je upućen nakon insistiranja radnika da uprava Folksvagena objasni svoje planove restrukturisanja, koje je Blume 9. jula predstavio Nadzornom odboru kompanije. Neimenovani izvori upoznati sa situacijom tvrde da su radnici protiv predloženih mjera restrukturisanja, među kojima su i zatvaranje četiri fabrike.

„Zaključno s danas, još uvijek ne možemo govoriti kako konkurentno koristiti fabrike u Emdenu, Hanoveru, Cvikauu i Nekarsulmu tokom 2030-ih godina“, naglasio je Blume u svom dopisu.

Kako je napisao, prednost se daje „inteligentnim rješenjima“ u odnosu na zatvaranje fabrika, nakon što je prethodno kao alternative za nedovoljno iskorištene fabrike istakao da se koriste za odbrambenu industriju ili proizvodnju kineskih Folksvagenovih modela u Evropi, piše Rojters.