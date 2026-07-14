Minić u posjeti UKC-u Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u posjeti je Univerzitetskom kliničkom centru /UKC-a/ Republike Srpske u Banjaluci.
Minića je dočekalo rukovodstvo UKC-a predvođeno vršiocem dužnosti direktora te ustanove Nikolom Šobotom.
Tokom posjete, Minić će obići Urgentni centar, kao i objekat za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje čiji je kapacitet 2.200 garažnih mjesta.
Realizacija izgradnje tog objekta ponovo je aktivirana nakon zaključenja sporazuma o nastavku izvođenja radova, ranije je saopšteno iz UKC-a.
Minić će tokom posjete moći da vidi i kako teče izgradnja dodatnih parking mjesta koje UKC finansira iz vlastiti sredstava.
Planirane su izjave za medije, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h8
Republika Srpska
2 h1
Najnovije
12
08
12
01
11
57
11
50
11
43
Trenutno na programu