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Minić u posjeti UKC-u Srpske

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 11:12

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Минић и Шобот УКЦ Српске
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u posjeti je Univerzitetskom kliničkom centru /UKC-a/ Republike Srpske u Banjaluci.

Minića je dočekalo rukovodstvo UKC-a predvođeno vršiocem dužnosti direktora te ustanove Nikolom Šobotom.

Tokom posjete, Minić će obići Urgentni centar, kao i objekat za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje čiji je kapacitet 2.200 garažnih mjesta.

Realizacija izgradnje tog objekta ponovo je aktivirana nakon zaključenja sporazuma o nastavku izvođenja radova, ranije je saopšteno iz UKC-a.

Minić će tokom posjete moći da vidi i kako teče izgradnja dodatnih parking mjesta koje UKC finansira iz vlastiti sredstava.

Planirane su izjave za medije, prenosi Srna.

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Savo Minić

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

zvanična posjeta

Republika Srpska

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