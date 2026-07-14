Lukač: Prekomjerna sila nije dozvoljena, ali jeste sila srazmjerna otporu prilikom racije

Prekomjerna upotreba sile prilikom policijskih racija nije u skladu sa zakonom, ali policija može upotrijebiti silu koja je srazmjerna otporu lica koja su predmet racije, a koji bi trebalo da slušaju naređenja policije i ponašaju se u skladu sa tim, izjavio je Srni nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

Lukač je istakao da će unutrašnja kontrola u Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/, povodom racije u nelegalnom ugostiteljskom objektu u Palama, dati informaciju da li je eventualno bilo prekomjerne upotrebe sile policije ili je policija reagovala na već pruženi otpor zatečenih lica.

"Unutrašnja kontrola će sprovesti svoj postupak, a nakon toga ćemo sigurno imati uvid u to šta se dešavalo na licu mjesta. Obaveza onih koji su organizovali raciju jeste da ona bude u skladu sa zakonom, a ako nije, siguran sam da će biti utvrđena odgovornost i pokrenuti disciplinski postupci", rekao je Lukač.

On je pojasnio da MUP sprovodi planirane racije i da se zna koje se policijske snage koriste za to, jer se uglavnom rade u objektima ili na mjestima gdje se zadržava veći broj ljudi.

Lukač je naglasio da svi koji su zatečeni u raciji moraju da slušaju naređenja policije i da se ponašaju u skladu sa tim.

"Policija ne može da upotrijebi prekomjernu silu, ako i dođe do otpora određenih lica prilikom racije svakako ta sila mora da bude srazmjerna otporu koji pružaju lica, što se i znalo dešavati u raznim racijama jer je uglavnom riječ o racijama u ugostiteljskim objektima gdje se u kasnim satima nalaze i alkoholisana lica, ali i kriminogena zbog kojih se racija i izvodi, što je bilo i u ovom slučaju u Palama", rekao je Lukač.

On je dodao da je policija imala informaciju da se u objektu nalaze kriminogena i lica koja su sklona narušavanju javnog reda i mira, a pokazalo se i da obezbjeđenje u nelegalnom objektu radi agencija koja nije sertifikovana.

"Takve radnje policija mora da sankcioniše i ne smije da dozvoli da kriminogena lica formiraju agencije za obezbjeđenje i da se bave takvim djelatnostima", rekao je Lukač.

On je ukazao da u konkretnom slučaju postoji i nadležnost opštinskih organa, jer su znali da navedeni objekat radi nelegalno.

"Morali su da znaju da taj objekat nema dozvolu za rad. Imaju inspekciju i komunalnu policiju čija je nadležnost da drže takve objekte pod kontrolom da ne dolazi do okupljanja većeg broja ljudi", istakao je Lukač.

On je naveo da iz okruženja imamo primjere stradanja većeg broja ljudi u nelegalnim ugostiteljskim objektima, te da se takvi tragični događaji moraju spriječiti.