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Gužve na granicama: Najduže se čeka na GP Zupci i Velika Kladuša

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 11:30

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Гранични прелаз Зупци колона гужва
Foto: AMSRS

Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim granični prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 20 do 30 minuta.

Iz Auto-moto saveza Srpske, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, ukazuju na činjenicu da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su duža zadržavanja očekivana.

Vozačima savjetuju da se prije prije polaska na put o stanju na prelazima informišu putem kamera na njihovom sajtu.

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Tagovi :

GP Zupci

GP Velika Kladuša

gužve na granici

Stanje na granicama

Auto-moto savez Republike Srpske

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