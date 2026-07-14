Gužve na granicama: Najduže se čeka na GP Zupci i Velika Kladuša

Autor:ATV redakcija
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Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim granični prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 20 do 30 minuta.
Iz Auto-moto saveza Srpske, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, ukazuju na činjenicu da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su duža zadržavanja očekivana.
Vozačima savjetuju da se prije prije polaska na put o stanju na prelazima informišu putem kamera na njihovom sajtu.
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