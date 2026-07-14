U Srpskoj rođeno 26 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, po 13 djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno 14 beba, u Doboju pet, Prijedoru, Foči i Bijeljini po dvije, a u Gradišci jedna beba.
Šest djevojčica i osam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice i tri dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice, u Foči i Prijedoru po jedna djevojčica i dječak, a u Gradišci jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Nevesinju i Trebinju, prenosi Srna.
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