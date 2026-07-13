Mnoge će razočarati vrijeme za vikend, ovo su prognoze meteorologa

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je da nas čeka sedmica sa prijatnim ljetnim vremenom bez ekstremnih vrućina, Ali ipak dolazi do ali uz povremene lokalne nestabilnosti.

Za vikend se očekuje jača promjena vremena, osjetno osvježenje i grmljavinski pljuskovi.

Nakon svježeg utorka ujutro, dan će proteći u sunčanom i malo toplijem vremenu uz maksimume od 25 do 32 stepena Celzijusa.

"U drugom dijelu ned‌jelje toplije uz maksimume uglavnom od 25 do 32 stepena Celzijusa, dok se maksimumi preko 34 stepena Celzijusa očekuju uglavnom u zaleđu Jadrana. Srijeda bi na sjeveru regiona mogla donijeti lokalne pljuskove, dok se oni u četvrtak očekuju na jugu i istoku regiona. U četvrtak bi na kratko moglo malo i osvježiti", navodi Čubrilo.

Prema njegovim očekivanjima petak i subota bi mogli donijeti pik toplijeg talasa sa maksimumima od 27 do trideset 34 Celzijusa, a ponegd‌je i do 36 stepeni.

Dok će petak biti sasvim suv, u subotu poslije podne i uveče očekuju se lokalne, predfrontalne nestabilnosti kao posljedica približavanja jakog hladnog fronta.

Njegov puni uticaj osjetiće se u ned‌jelju, kada stiže jače pogoršanje vremena uz grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode, jak sjeverozapadni vjetar i osjetno osvježenje.

Zahlađenje neće biti kratkog daha jer bi se barem do sredine sljedeće ned‌jelje zadržalo relativno svježe vrijeme za ovaj dio godine.

Maksimumi bi se tada najčešće kretali od 16 do 24 stepena Celzijusovih, što je ispod prosjeka za treću dekadu jula, a povremeno će postojati i uslovi za lokalne pljuskove.

Prema dugoročnom trendu, povratak na tipični ljetni režim vremena, stabilizaciju i otopljenje možemo očekivati tek oko 27. jula.