Turista preminuo na plaži, njegova žena pala u nesvijest

Na plaži u italijanskom ljetovalištu Bibione odigrala se prava drama. U kratkom vremenskom periodu tri osobe doživjele su zdravstveni kolaps. Jedan turista je preminuo, dok su njegova supruga i još jedan muškarac hitno zbrinuti.

Incident se dogodio oko podneva kada je turista iz Slovačke iznenada kolabirao nakon kupanja u moru. Spasioci su ga izvukli na obalu i odmah započeli reanimaciju, ali uprkos naporima ljljekara, on je nažalost proglašen mrtvim.

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Tokom spasilačke akcije, njegova supruga je, vidjevši da ljekari pokušavaju da ožive njenog muža, pala u nesvijest. Prema navodima spasilaca, snažan šok i stres najvjerovatnije su izazvali ozbiljne srčane tegobe.

Žena je izgubila svijest, nakon čega je helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu u Trevizu.

Nedugo zatim, pozlilo je i starijem muškarcu koji se nalazio u blizini mjesta nesreće. Pretpostavlja se da je riječ o rođaku ili bliskom prijatelju slovačkog para. I njemu je ukazana hitna pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu na dalje preglede.

Policija je nakon tragedije obavila uviđaj, kontaktirala porodicu preminulog turiste i pokrenula procedure u slučajevima smrti stranih državljana.

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Stručnjaci upozoravaju da su tokom ljetnih mjeseci zdravstveni kolapsi na plažama sve češći.

Visoke temperature, naglo izlaganje hladnoj morskoj vodi i postojeća srčana oboljenja predstavljaju poseban rizik, naročito za starije osobe.

(Telegraf.rs)