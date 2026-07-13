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Mađarski parlament je u odsustvu opozicionih stranaka usvojio amandman na Ustav koji, između ostalog, predviđa smjenu predsjednika i ograničenje mandata poslanika.

Nacrt amandmana, koji je 4. jula predstavio premijer Peter Mađar, podržalo je 139 poslanika iz stranke Tisa. Šest poslanika iz stranke Naša domovina glasalo je protiv. Svijet Tramp odlučio: Naknada od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz Poslanici iz opozicionih stranaka Fides i Hrišćansko-demokratske narodne stranke bojkotovali su sjednicu, ali to nije spriječilo usvajanje amandmana, jer Mađarova stranka Tisa ima ustavnu većinu u parlamentu, prenosi Srna.

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