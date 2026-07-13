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Mađarski parlament usvojio amandman na Ustav, predviđena i smjena predsjednika

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 21:14

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Депутије су гласале о 17. амандману на Основни закон на пленарној сједници парламента у Будимпешти, Мађарска, у понед‌јељак, 13. јула 2026.
Foto: Robert Hegedus /MTI via AP / Tanjug

Mađarski parlament je u odsustvu opozicionih stranaka usvojio amandman na Ustav koji, između ostalog, predviđa smjenu predsjednika i ograničenje mandata poslanika.

Nacrt amandmana, koji je 4. jula predstavio premijer Peter Mađar, podržalo je 139 poslanika iz stranke Tisa.

Šest poslanika iz stranke Naša domovina glasalo je protiv.

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Poslanici iz opozicionih stranaka Fides i Hrišćansko-demokratske narodne stranke bojkotovali su sjednicu, ali to nije spriječilo usvajanje amandmana, jer Mađarova stranka Tisa ima ustavnu većinu u parlamentu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Mađarska

Peter Mađar

Stranka Tisa

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