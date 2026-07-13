Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.561, rekao je danas predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.
Zvanični broj povrijeđenih ostao je nepromijenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters.
Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.
Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.
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