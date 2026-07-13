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Mladić iz BiH osumnjičen za 56 krađa u Francuskoj?

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 23:05

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Младић из БиХ осумњичен за 56 крађа у Француској?
Foto: Pixabay

Državljanin Bosne i Hercegovine, star 26 godina, uhapšen je i izveden pred istražnog sudiju u francuskom gradu Monbelijar, nakon što je povezan sa krađom katalizatora.

Kako prenose mediji, od početka godine prijavljeno je čak 56 krađa katalizatora, ali njega su trenutno uspjeli da povežu samo sa osam incidenata.

Već ima nalog za deportaciju

Vjeruje se da je mladić, koji već ima nalog za deportaciju (OQTF), počinio krađe širom područja Monbelijara:

"Nismo još uvijek uspjeli da dokažemo njegovu umiješanost u 56 incidenata prijavljenih od početka godine, ali istražitelji (policija Monbelijara radi zajedno sa onima iz Belfora) su uvjereni da je on dio mnogo veće mreže", izjavio je Frederik Mujl, zamjenik tužioca u Monbelijaru.

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Osumnjičeni, koji je uhapšen u poned‌jeljak u kući svoje d‌jevojke u Odenkuru, takođe se krivično goni i za nasilje u porodici i oštećenje imovine, zbog čega je i dobio nalog za deportaciju. Suđenje je zakazano za 13. avgust, prenose Nezavisne novine.

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Tagovi :

Državljanin BiH

Krađa

Francuska

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