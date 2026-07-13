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Nema dogovora o novom paketu sankcija Rusiji

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 22:15

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Нема договора о новом пакету санкција Русији
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Zemlje Evropske unije nisu postigle dogovor o novom paketu sankcija Rusiji, rekla je Kaja Kalas, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost.

- Žalim što nemamo dogovor o 21. paketu - rekla je Kalasova na konferenciji za novinare u Briselu.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je prošle sedmice da će 21. paket sankcija EU Rusiji biti usvojen 13. jula.

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Iz Moskve je više puta rečeno da će se Rusija nositi sa pritiskom sankcija Zapada.

Moskva smatra da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna uzaludnost sankcija, prenosi RIA Novosti.

(Srna)

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sankcije

Kaja Kalas

Evropska unija

Rusija

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