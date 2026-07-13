Uzvikivali "Za dom spremni": Skejo i HOS-ovci oslobođeni zbog ustaškog pozdrava

Opštinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je ratnog komadanta HOS-a Marka Skeju i 12 HOS-ovaca jer su u Kninu prije četiri godine uzvikivali "Za dom spremni" jer je sudija ocijenila da postoje izuzeci, uprkos tome što je taj ustaški pozdrav zabranjen.

Sudija je u oslobađajućoj presudi navela da je taj poklič zabranjen u javnom prostoru, ali da postoje izuzeci, prenose hrvatski mediji.

Pozvala se na dokument Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje je preporučilo izuzetke od opšte zabrane totalitarističkih simbola.

U presudi je navedeno da je nesporno da je pozdrav "Za dom spremni", kao službena krilatica ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH, protivan Ustavu Hrvatske, ali je korišten i u tzv. domovinskom ratu kao sastavni dio službenog grba HOS-a, čiji su se pripadnici "borili od agresije".

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Odluka se naslanja i na presudu Visokog prekršajnog suda iz marta 2025. godine, kojom je u gotovo identičnom slučaju potvrđena oslobađajuća presuda za Skeju.

Tada je sud utvrdio da je Skejo, kao ratni komandant HOS-a, nakon govora u čast poginulim uzviknuo pozdrav, što se može smatrati izuzetkom, prenosi Srna.