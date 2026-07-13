Logo

Ojadila vrtić za više od 140.000 evra: Hapšenje u Hrvatskoj zbog zloupotrebe položaja

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 17:03

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta je optužnica protiv računovođe (43) u opštini Sveti Đurđ. Uskok pomenutu tereti da je malverzacijama oštetila dječiji vrtić za najmanje 142.989 evra.

Kako je izvjestio Uskok, 43-godišnjakinja se tereti za krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja te falsifikovanja isprave.

илу-шума-16032026

Region

Stablo palo na ženu prilikom sječe, preminula na licu mjesta: Suprug uhapšen

Optužnicom se računovođi (43) stavlja na teret da je od novembra 2020. do februara 2025., kao stručna saradnica za finansije i računovodstvo u Opštini Sveti Đurđ, ovlašćena za obavljanje poslova vođenja proračunske, finansijske i knjigovodstvene dokumentacije za jedan dječji vrtić, kao jedina ovlaštena potpisnica za potrebe poslovanja vrtića, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi postupala protivno svojim ovlaštenjima i dužnostima.

Prema Uskokovoj optužnici, 43-godišnjakinja je potpisivala naloge kao nalogodavac, neistinito prikazujući kao da ih je potpisala direktorka te neosnovano navodeći svrhu isplate u svoju korist.

Osim toga, iskorištavajući povjerenje direktorke, u obrasce naloga koje je direktorka prethodno već potpisala upisivala je svoje podatke i svoj račun kao primaoca, prenosi Jutarnji list.

Takođe je koristila okolnost da je direktorka trebala potpisati veliki broj isprava te joj je, uz neistinito predočavanje da se radi o isplatama u vezi s raznim poslovnim potrebama, davala na potpis veći broj naloga u kojima je naznačila svoj broj računa i kao svrhu plaćanja navela razne troškove uz pojašnjenje da se radi o plaćanjima osnovnim primaocima.

Јована Црна Гора несрећа

Hronika

Ovo je djevojka koja je poginula u teškoj nesreći u Crnoj Gori: Najavljivala vjeridbu, sa sestrom išla na more

Nakon toga je takve neosnovane naloge dostavljala na izvršenje, ističe Uskok.

Osumnjičena je, prema optužnici, neosnovanim isplatama s računa vrtića u korist svojeg privatnog računa protivpravno stekla najmanje 144.492 evra, pri čemu je vrtić oštećen za iznos od 142.989 evra, budući da mu je banka u februaru 2025. nadoknadila iznos od 1503 evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zagreb

Hrvatska

hapšenje

Vrtić

Komentari (0)

Pročitajte više

Потврђене оптужнице у случају пада надстрешнице у Новом Саду

Srbija

Potvrđene optužnice u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

1 h

0
беба и мајка руке

Region

Užas u Podgorici: U bolnicu donijela mrtvo novorođenče, tvrdi da se porodila kod kuće

2 h

0
Начелник Пала зна да објекат и обезбјеђење у Енигми ради нелегално, али није надлежан

Gradovi i opštine

Načelnik Pala zna da objekat i obezbjeđenje u Enigmi radi nelegalno, ali nije nadležan

2 h

2
Полиција Србија

Srbija

Dječak ranjen u pucnjavi ispred osnovne škole

2 h

0

Više iz rubrike

Шума Шуме Републике Српске

Region

Stablo palo na ženu prilikom sječe, preminula na licu mjesta: Suprug uhapšen

53 min

0
Грађани ушли у хотелске плаже Светог Стефана и блокирали комплекс

Region

Građani ušli u hotelske plaže Svetog Stefana i blokirali kompleks

1 h

0
беба и мајка руке

Region

Užas u Podgorici: U bolnicu donijela mrtvo novorođenče, tvrdi da se porodila kod kuće

2 h

0
делфин сисар море океан риба

Region

Predivni prizori sa Jadrana, delfin došao među kupače i napravio šou sa loptom

5 h

0

  • Najnovije

17

38

Cvijanović: Naš stav nepromijenjen - jedini ispravan put za BiH unutrašnji dijalog domaćih lidera

17

32

Muškarac stradao poslije pada sa četvrtog sprata zgrade: Istraga u toku

17

26

Dodik: Niko ne može da ponižava policiju, čeka se izvještaj o postupanju u Palama

17

17

Veliki šumski požar na poznatom ljetovalištu: Helikopteri angažovani u gašenju vatre

17

10

Centar dana, 13.07.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima