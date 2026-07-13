Ojadila vrtić za više od 140.000 evra: Hapšenje u Hrvatskoj zbog zloupotrebe položaja

Autor:ATV redakcija
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Pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta je optužnica protiv računovođe (43) u opštini Sveti Đurđ. Uskok pomenutu tereti da je malverzacijama oštetila dječiji vrtić za najmanje 142.989 evra.
Kako je izvjestio Uskok, 43-godišnjakinja se tereti za krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja te falsifikovanja isprave.
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Optužnicom se računovođi (43) stavlja na teret da je od novembra 2020. do februara 2025., kao stručna saradnica za finansije i računovodstvo u Opštini Sveti Đurđ, ovlašćena za obavljanje poslova vođenja proračunske, finansijske i knjigovodstvene dokumentacije za jedan dječji vrtić, kao jedina ovlaštena potpisnica za potrebe poslovanja vrtića, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi postupala protivno svojim ovlaštenjima i dužnostima.
Prema Uskokovoj optužnici, 43-godišnjakinja je potpisivala naloge kao nalogodavac, neistinito prikazujući kao da ih je potpisala direktorka te neosnovano navodeći svrhu isplate u svoju korist.
Osim toga, iskorištavajući povjerenje direktorke, u obrasce naloga koje je direktorka prethodno već potpisala upisivala je svoje podatke i svoj račun kao primaoca, prenosi Jutarnji list.
Takođe je koristila okolnost da je direktorka trebala potpisati veliki broj isprava te joj je, uz neistinito predočavanje da se radi o isplatama u vezi s raznim poslovnim potrebama, davala na potpis veći broj naloga u kojima je naznačila svoj broj računa i kao svrhu plaćanja navela razne troškove uz pojašnjenje da se radi o plaćanjima osnovnim primaocima.
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Nakon toga je takve neosnovane naloge dostavljala na izvršenje, ističe Uskok.
Osumnjičena je, prema optužnici, neosnovanim isplatama s računa vrtića u korist svojeg privatnog računa protivpravno stekla najmanje 144.492 evra, pri čemu je vrtić oštećen za iznos od 142.989 evra, budući da mu je banka u februaru 2025. nadoknadila iznos od 1503 evra.
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