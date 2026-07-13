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Muškarac stradao poslije pada sa četvrtog sprata zgrade: Istraga u toku

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 17:32

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

U Balkanskoj ulici u Beogradu dogodila se tragedija, kada je muškarac star oko 40 godina pao sa četvrtog sprata zgrade.

Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali ljekari, nažalost, nisu mogli da mu pomognu. Nakon pregleda, mogli su samo da konstatuju smrt muškarca.

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Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je muškarac pao, a više informacija biće poznato nakon sprovedene istrage.

(Kurir)

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Beograd

preminuo muškarac

tragedija

Policija

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