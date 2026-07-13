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Bolji uslovi u Bileći: Izgradnjom novog vrtića biće riješen problem smještaja djece

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ATV redakcija
13.07.2026 17:01

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Вртић у изградњи, Билећа
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će vrtić u Bileći biti otvoren u septembru i da će već tada početi primati djecu.

"Biće to divno mjesto za boravak djece", rekao je Dodik nakon što je obišao gradilište vrtića "Budućnost" i dodao da je do sada ovaj objekat koštao 4,2 miliona KM.

On je dodao da je to dio ukupnih programa i želi da se svim lokalnim zajednicama pomogne sveobuhvat djece tog uzrasta.

"Mnoge opštine već su u programu, kriterijum je poznat, donesite građevinsku dozvolu i projekat, a mi ćemo finansirati", rekao je Dodik.

Čestitao je građanima Bileće i svima koji su doprinijeli i imali volju da jedan ovakav objekat bude izgrađen.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Bileći da svakog čovjeka treba da čini srećnim da najmlađi u Srpskoj imaju najbolje uslove za odrastanje.

Minić je rekao da je na početku svog mandata bio sa predsjednikom Miloradom Dodikom na ovom mjestu i da je to bila gola parcela, a da se danas vidi da će do kraja mandata tu biti jedan od najljepših vrtića u Republici Srpskoj.

Посјета Билећа

Republika Srpska

Minić, Cvijanović i Dodik u posjeti Bileći, obilaze gradilište novog vrtića

"To je ono što svakog čovjeka treba da čini srećnim, da naši najmlađi rastu u najboljim, najljepšim uslovima u najvećem vrtiću. To je Republika Srpska u najljepšem smislu te riječi", naveo je Minić.

Prema projektu, novi vrtić je površine 1.840 metara kvadratnih, moći će primiti 200 mališana raspoređenih u 10 učionica, a prvi put biće formirane jasličke grupe za djecu uzrasta od jedne do tri tri godine.

Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin izjavio je danas da će izgradnjom novog dječijeg vrtića biti riješen problem smještaja djece predškolskog uzrasta, ističući da se za boravak u novom i postojećem vrtiću već prijavilo 360 mališana.

Parežanin je rekao da će novi objekat imati kapacitet za smještaj 200 mališana.

"Zajedno sa postojećim vrtićem imaćemo dovoljno mjesta za svu prijavljenu djecu već od naredne školske godine. Ako bude potrebe, u narednom periodu razmišljaćemo i o izgradnji još jednog vrtića, jer nam je to u planu" rekao je Parežanin.

On je zahvalio rukovodstvu Republike Srpske za podršku realizaciji ovog projekta, navodeći da je inicijativa za izgradnju vrtića potekla od predsjednika Dodika.

"Prije sedam ili osam mjeseci bili smo ovdje na početku radova, a danas iza nas stoji velelepan objekat, koji će, prema mom mišljenju, biti jedan od najljepših i najvećih vrtića u Republici Srpskoj", istakao je Parežanin.

On je zahvalio i predsjedniku Vlade Republike Srpske, kao i srpskom članu Predsjedništva BiH, koji su danas obišli radove, ističući da izgradnja i opremanje vrtića teku planiranom dinamikom i da će Bileća dobiti savremen objekat namijenjen najmlađim stanovnicima opštine.

Direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Budućnost" u Bileći Mara Vojnović rekla je da je izgradnja novog vrtića u završnoj fazi, te da je riječ o objektu u skladu sa najsavremenijim standardima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

"Izgradnjom objekta ćemo imati bolje uslove za djecu i zaposlene", rekla je novinarima Vojnovićeva.

Ona je navela da će izgradnjom ovog objekta biti primljena sva djeca iz opštine Bileća koja su uzrasta za vrtić.

Izgradnja dječijeg vrtića u Bileći za koji je Kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio 4,2 miliona KM počela je u novembru prošle godine, a trebalo bi da se završi do septembra.

Prema projektu, novi vrtić je površine 1.840 metara kvadratnih, moći će primiti 200 mališana raspoređenih u 10 učionica, a prvi put biće formirane jasličke grupe za djecu uzrasta od jedne do tri tri godine.

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Tagovi :

izgradnja vrtića

Milorad Dodik

Bileća

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