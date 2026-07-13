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"Srpska neće dati saglasnost da se u Ustavu mijenja način izbora člana Predsjedništva BiH"

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 14:33

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Милорад Додик Жељка Цвијановић Саво Минић Сања Вулић састанак са ХДЗ-ом
Foto: X/Milorad Dodik

HDZ BiH je najbolji predstavnik hrvatskog naroda, koji je ponižen sadašnjim izborom člana Predsjedništva BiH, i podržaćemo svaku inicijativu da se to pitanje riješi u korist hrvatskog konstitutivnog naroda, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Mi iz Republike Srpske nećemo dati saglasnost da se u Ustavu mijenja način izbora člana Predsjedništva BiH. Nema potrebe da razgovaramo na temu po pitanju izbora srpskog člana Predsjedništva BiH osim neposrednim izborima u Srpskoj", poručio je Dodik na Iksu te dodao:

"Suverenitet se ne pravi na način kako je do sada biran Željko Komšić".

BiH se mora vratiti na Ustav, naglasio je lider SNSD-a te dodao i da treba da proglasi ništavnim sve odluke visokih predstavnika.

"Naša saradnja je bila dobra, uspjeli smo da radimo tako da ne radimo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv bilo koga. Dali smo doprinos da se sačuva mir i uradi šta je moguće, mada je u BiH zavladala jedna međunarodna mafija, koja je smjenjivala i imenovala, i nismo sigurni da je ovome kraj", rekao je Dodik.

Lider SNSD-a je zaključio da je sastanak bio prilika da se pogleda šta je urađeno i kako dalje.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

HDZ BiH

Sastanak

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