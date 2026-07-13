Unaprijeđen pravni okvir za nadzor nad javnim preduzećima

Uredbama o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća i o Jedinstvenom informacionom sistemu, koje je nedavno usvojila Vlada Republike Srpske, unapređuje se pravni okvir za sprovođenje nadzora nad javnim preduzećima, rečeno je Srni u Ministarstvu privrede i preduzetništva Srpske.

U Ministarstvu naglašavaju da je riječ o veoma značajnom iskoraku u okviru sprovođenja reforme javnih preduzeća u Republici Srpskoj.

"Usvajanjem ovih uredbi stvaraju se preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog sistema prikupljanja i razmjene podataka, unapređenje izvještavanja, jačanje transparentnosti i efikasniju koordinaciju nadzora nad poslovanjem javnih preduzeća u Republici Srpskoj, a sve u cilju postizanja većeg stepena odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog poslovanja", pojašnjavaju u Ministarstvu.

Kako se naglašava, objedinjeni izvještaj o poslovanju javnih preduzeća sadrži podatke o poslovanju, finansijskim rezultatima, upravljačkim strukturama, korporativnom upravljanju i drugim pokazateljima od značaja za vršenje vlasničke funkcije i nadzor nad poslovanjem javnih preduzeća.

Ovaj izvještaj izrađuje tijelo za koordinaciju nadzora nad javnim preduzećima /trenutno je to Odjeljenje za koordinaciju nadzora nad radom javnih preduzeća u okviru Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske/, u saradnji sa ostalim učesnicima u sistemu za koordinaciju nadzora javnih preduzeća i dostavlja ga Vladi Republike Srpske na razmatranje jednom godišnje.

Uredbom o Jedinstvenom informacionom sistemu uspostavlja se jedinstvena elektronska platforma za prikupljanje, obradu i praćenje podataka o javnim preduzećima.

"Informacioni sistem omogućava vođenje Registra javnih preduzeća, praćenje finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja, praćenje planova poslovanja, kreditne zaduženosti, sudskih sporova, potencijalnih obaveza i drugih podataka od značaja za koordinaciju nadzora nad poslovanjem javnih preduzeća", naglašavaju u Ministarstvu privrede i preduzetništva, prenosi Srna