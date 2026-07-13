Vraćali su se sa svadbe pa poginuli: 13 mrtvih u sudaru

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a pet je povređeno kada se pikap koji je prevozio goste na svadbi zaglavio između dva kamiona na prometnom putu na indonežanskom ostrvu Java, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila juče popodne na sjevernom priobalnom putu blizu sela Kiadžaran Kulon u regentstvu Indramaju. Grupa se vraćala kući nakon što je prisustvovala vjenčanju u susednom selu Parean, rekao je šef lokalne saobraćajne policije Undang Sarif Hidajat.

Petoro preživjelih zadržano u bolnici

Prema njegovim riječima, žrtve su se vozile u otvorenom tovarnom prostoru pikapa. Vozilo je usporilo i zaustavilo se da se okrene i nastavi u suprotnom smjeru, kada ga je otpozadi udario teretni kamion koji se kretao u istom smjeru.

„Sila udara je izbacila pikap u suprotnu traku, gdje ga je udario drugi kamion. Snažan sudar je izbacio više od desetak ljudi iz pikapa na put“, rekao je Hidajat.

Policija je saopštila da je pet preživjelih zbrinuto u bolnici sa povredama koje variraju od lakših do teških. Smrtonosne saobraćajne nesreće su česte u Indoneziji, gdje preopterećena vozila, loše mjere bezbjednosti na putevima i loše poštovanje saobraćajnih propisa često doprinose tragičnim sudarima.

(indeks)