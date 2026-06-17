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U zemljotresu u Indoneziji poginula najmanje jedna, a povrijeđeno skoro 40 osoba

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ATV
17.06.2026 07:03

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Човек разговара мобилним телефоном у близини зграде оштећене у земљотресу у Палуу, Централни Сулавеси, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Josua Marunduh

U zemljotresu jačine 6,7 stepeni Rihterove skale, koji je u utorak pogodio dio ostrva Sulavesi u centralnoj Indoneziji, poginula je najmanje jedna osoba a povređeno je 38 ljudi, saopštili su danas zvaničnici.

U potresu, čiji je epicentar registrovan oko 43 kilometra jugoistočno od Palua, na dubini od oko deset kilometara, oštećene su kuće i infrastruktura, prenosi AP.

Snažan potres naterao je ljude da izađu iz stanova i da beže na otvorena područja u i oko Palua, grada koji ima oko 400.000 stanovnika, koji je glavni grad pokrajine Centralni Sulavesi.

Prema riječima portparola Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama Abdula Muharija, nekoliko bolnica je evakuisalo pacijente, a prema preliminarnom izveštaju 38 osoba je povređeno i prebačeno je u obližnju bolnicu, među kojima je bilo i 13 sa teškim povredama.

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Muhari je kazao da je zemljotres izazvao veliku štetu na zgradama i infrastrukturi, uključujući na 67 kuća, šest vjerskih objekata, četiri javna objekta, dva mosta, dvije vladine zgrade i tri poslovne zgrade.

Potres je presekao deonicu pokrajinskog puta koji povezuje grad Palu sa susednim regentskim oblastima Sigi i Poso.

Indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku zabilježila je da se najmanje 71 naknadni potres osjetio tokom cijelog dana, prenosi Tanjug.

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Indonezija

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