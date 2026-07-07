Minić: Borac večeras otvorio novo evropsko poglavlje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Fudbalski klub "Borac" iz Banjaluke večeras otvorio novo evropsko poglavlje.

"Na Gradskom stadionu počeo je još jedan san koji nosi boje Banjaluke i Republike Srpske", napisao je Minić na "Iksu".

Minić je naglasio da evropska scena uvijek traži hrabrost, vjeru i srce, te da je "Borac" kroz svoju istoriju bezbroj puta pokazao da zna kako se igra za grb, grad i navijače.

Borac je otvorio novo evropsko poglavlje. Večeras je na Gradskom stadionu počeo još jedan san koji nosi boje Banjaluke i Republike Srpske.



Evropska scena uvijek traži hrabrost, vjeru i srce, a Borac je kroz svoju istoriju bezbroj puta pokazao da zna kako se igra za grb, grad i… pic.twitter.com/ixd4Wctauu — Savo Minić (@minic_savo) July 7, 2026

"Srećno, `Borče`! Neka ovo bude početak još jedne priče koja će se dugo pamtiti", naveo je Minić.

Banjalučki "Borac" i bugarski šampion "Levski" iz Sofije igrali su večeras u Banjaluci neriješeno 1:1 u okviru prvog kola kvalifikacija za fudbalsku Ligu šampiona