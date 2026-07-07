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Minić: Borac večeras otvorio novo evropsko poglavlje

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 22:46

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Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Fudbalski klub "Borac" iz Banjaluke večeras otvorio novo evropsko poglavlje.

"Na Gradskom stadionu počeo je još jedan san koji nosi boje Banjaluke i Republike Srpske", napisao je Minić na "Iksu".

Minić je naglasio da evropska scena uvijek traži hrabrost, vjeru i srce, te da je "Borac" kroz svoju istoriju bezbroj puta pokazao da zna kako se igra za grb, grad i navijače.

"Srećno, `Borče`! Neka ovo bude početak još jedne priče koja će se dugo pamtiti", naveo je Minić.

Banjalučki "Borac" i bugarski šampion "Levski" iz Sofije igrali su večeras u Banjaluci neriješeno 1:1 u okviru prvog kola kvalifikacija za fudbalsku Ligu šampiona

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Milorad Dodik

Savo Minić

FK Borac

100 godina postojanja FK Borac

Predsjednik Vlade

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