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Dodik: "Borac" postao simbol grada koji nikad ne odustaje

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 21:03

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Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je "Borac" iz Banjaluke tokom 100 godina svoje istorije prerastao granice jednog fudbalskog kluba i postao dio identiteta srpskog naroda i simbol grada koji nikada ne odustaje.

"Zato vjerujem da će večeras ostaviti srce na terenu i obradovati sve nas koji smo uz njega. Neka Gradski stadion večeras bude tvrđava iz koje se kreće ka novoj evropskoj pobjedi. Uz vas je cijela Republika Srpska!", napisao je na društvenoj mreži "Iks" Dodik, koji prati meč "Borca" i "Levskog" iz Sofije.

Dodik je objavio i video snimak gola kojim je "Borac" poveo u 9. minutu u meču prvog kola kvalifikacija za fudbalsku Ligu šampiona.

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Milorad Dodik

FK Borac

Borac Levski

Fudbal utakmica

Banjaluka

100 godina postojanja FK Borac

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