Dodik: "Borac" postao simbol grada koji nikad ne odustaje

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je "Borac" iz Banjaluke tokom 100 godina svoje istorije prerastao granice jednog fudbalskog kluba i postao dio identiteta srpskog naroda i simbol grada koji nikada ne odustaje.

"Zato vjerujem da će večeras ostaviti srce na terenu i obradovati sve nas koji smo uz njega. Neka Gradski stadion večeras bude tvrđava iz koje se kreće ka novoj evropskoj pobjedi. Uz vas je cijela Republika Srpska!", napisao je na društvenoj mreži "Iks" Dodik, koji prati meč "Borca" i "Levskog" iz Sofije.

Borac je kroz 100 godina svoje istorije prerastao granice jednog fudbalskog kluba. Postao je dio identiteta našeg naroda i simbol grada koji nikada ne odustaje.



Zato vjerujem da će večeras ostaviti srce na terenu i obradovati sve nas koji smo uz njega.

Neka Gradski stadion… pic.twitter.com/6iB5TCTo3E — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 7, 2026

Dodik je objavio i video snimak gola kojim je "Borac" poveo u 9. minutu u meču prvog kola kvalifikacija za fudbalsku Ligu šampiona.