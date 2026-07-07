Pogledajte kako je Borac poveo protiv Levskog

Fudbaleri banjalučkog Borca igraju u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv bugarskog šampiona Levskog iz Sofije, a crveno plavi su rano došli do prednosti.

Bio je sedmi minut, kada je Juričić sjajno ukrao loptu i dodao do Savića kojeg je u stopostotnoj šansi srušio igrač Levskog i to je penal.

Borac Levski

Juričić je bio precizan sa 11 metara za prednost Banjalučana.

Pogledajte pogodak koji je Borac došao u prednost.