Logo

Pogledajte kako je Borac poveo protiv Levskog

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 20:58

Komentari:

0
Погледајте како је Борац повео против Левског
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca igraju u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv bugarskog šampiona Levskog iz Sofije, a crveno plavi su rano došli do prednosti.

Bio je sedmi minut, kada je Juričić sjajno ukrao loptu i dodao do Savića kojeg je u stopostotnoj šansi srušio igrač Levskog i to je penal.

Борац Левски
Borac Levski

Juričić je bio precizan sa 11 metara za prednost Banjalučana.

Pogledajte pogodak koji je Borac došao u prednost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Borac Levski

Liga šampiona

fudbaler

Komentari (0)

Više iz rubrike

Uživo

Борац повео против Левског: Јуричић погодио са бијеле тачке

Fudbal

Borac poveo protiv Levskog: Juričić pogodio sa bijele tačke

1 h

1
Чудо је завршено! Аргентина је преокренула и иде даље

Fudbal

Čudo je završeno! Argentina je preokrenula i ide dalje

1 h

0
Долазак навијача Борца на меч са Левским

Fudbal

Navijači Borca pristižu na stadion pred meč sa Levskim

2 h

0
Голман Египта брани пенал Леу Месију на утакмици Аргентина Египат на Свјетском првенству

Fudbal

Nevjerovatno! Pogledajte kako je Mesi promašio drugi penal na Mundijalu

2 h

0

  • Najnovije

21

20

Cvijanović Stevandiću: Nemojte istjerivati Vukanovića, molim vas, želim da mu objasnim

21

18

Eksplozija profita u Samsungu zbog potražnje za čipovima – 58,4 milijarde dolara za samo tri mjeseca

21

17

Preminula 29-godišnja doktorica Lamija Spahić

21

13

Drama u Njujorku: Srušilo se pet spratova zgrade u izgradnji

21

07

Od ebole preminulo 521 lice, zaraženo 1.624

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima