Evropa pred katastrofom, alarmantno upozorenje: "Biće užasno"

Prema trenutno dostupnim prognozama, Evropu očekuje nastavak paklenog ljeta, upozorio je na mreži Iks poljoprivredni meteorolog i lovac na oluje Serž Zaka.

Kako kaže, treći toplotni talas je pogodio potpuno isušeno tlo, uzrokujući patnju ljudima, životinjama i biljkama.

„Suša će biti ogromna! Naša zemljišta su potpuno isušena. Nema vode u gornjih 30 centimetara u cijeloj Francuskoj. Ovaj treći toplotni talas biće izuzetno bolan“, piše Zaka.

"Nema zahlađenja, pa čak ni kiše"

Francuski meteorološki kanal „La Šen Meteo“ navodi da se očekuje da će ovi uslovi trajati najmanje do sredine jula. Upozoravaju da nema zahlađenja, pa čak ni kiše, na vidiku. A biće još gore.

Nisu na vidiku bolje vijesti ni za Centralnu Evropu. Švajcarski meteorolog Jerg Kahelman rekao je da su nove mjesečne prognoze Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) „prilično katastrofalne“.

„Ovo uključuje i prognoze za avgust. Broj smrtnih slučajeva je nevjerovatan. Sve je više hitnih pacijenata, koji prelaze sa jedne reanimacije na drugu“, komentarisao je Kahelman trenutne proračune.

Prema istim prognozama, jul će biti izuzetno vruć širom Zapadne i Centralne Evrope.

Čak i u Austriji, gdje se trenutno vraćaju prijatne ljetnje temperature, i dalje su moguća odstupanja od dva do četiri stepena iznad dugogodišnjeg prosjeka. Očekuje se da će avgust takođe biti znatno topliji nego obično – posebno na sjeveru i (jugo)istoku alpske zemlje.

Da li će biti padavina?

Što se tiče padavina, u julu se prognozira skoro potpuni nedostatak kiše za veći dio Evrope. Padavine će biti slične od atlantske obale do Kijeva u Ukrajini. Postoji samo nekoliko izuzetaka: Italija, Grčka i istočna obala Crnog mora. Slične prognoze izdate su i za avgust, sa izvjesnim olakšanjem na Iberijskom poluostrvu i Mediteranu.

Iako još uvijek postoji značajna neizvjesnost oko ovih prognoza, one svakako nisu razlog za slavlje.

„Kao što je već napisano u junu, čini se da nema mnogo nade – biće to užasno ljeto za velike dijelove Centralne Evrope. Nažalost, ovo je tipičan i sve češći scenario“, kaže Kahelman, dodajući da vjerovatno možemo očekivati da će se ovo češće dešavati u budućnosti zbog globalnog zagrijavanja izazvanog ljudskim djelovanjem, piše Jutarnji list.

(B92)