Sa nanogicom ide po Jelisejsku palatu: Marin le Pen potvrdila kandidaturu za predsjednika

Francuska desničarska liderka Marin le Pen potvrdila je da će se kandidovati za predsjednika Francuske 2027. godine, nakon što joj je Apelacioni sud skratio zabranu obavljanja javne funkcije i tako otvorio put za novi pokušaj ulaska u Jelisejsku palatu.

Ipak, predizbornu kampanju mogla bi da vodi pod do sada gotovo nezamislivim okolnostima za jednog predsjedničkog kandidata – sa elektronskom nanogicom.

Sud u Parizu potvrdio je presudu Le Penovoj zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, ali je ublažio dio kazne koji se odnosi na zabranu kandidovanja.

Le Penova je osuđena na tri godine zatvora, od kojih su dvije uslovne, dok će godinu dana provesti pod elektronskim nadzorom. To znači da će morati da nosi elektronsku nanogicu i da se tokom noći vraća u svoj dom.

Sud joj otvorio put ka izborima

Zabrana obavljanja javne funkcije skraćena joj je sa pet godina na 45 mjeseci, od kojih je 30 uslovno. Pošto je preostalih 15 mjeseci zabrane već isteklo, Le Penova sada može da se kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine.

Sud je, iako je potvrdio njenu krivicu, naveo da je prilikom odlučivanja uzeo u obzir i slobodu izbora birača kao jedan od preduslova demokratskog izjašnjavanja.

Le Penova je nakon odluke suda napustila zgradu sa osmijehom, ali se tada nije obratila novinarima. Ubrzo je otišla u sjedište Nacionalnog okupljanja.

Kasnije je potvrdila da će četvrti put pokušati da osvoji mjesto predsjednika Francuske.

Kampanja sa elektronskom nanogicom

Ostaje, međutim, pitanje kako će izgledati predsjednička kampanja jedne od najpoznatijih francuskih političarki dok se nalazi pod elektronskim nadzorom.

Sudija zadužen za izvršenje kazne treba da odredi u kojim časovima Le Penova može da bude van svog doma i do kada uveče mora da se vrati. Ograničenja su obično stroža tokom vikenda.

Pravni stručnjaci ocjenjuju da bi takve mjere mogle znatno da otežaju kampanju širom Francuske, ali da je ne bi nužno učinile nemogućom.

Le Penova bi, takođe, nakon nekoliko mjeseci mogla da zatraži ukidanje elektronskog nadzora zbog dobrog ponašanja.

Četvrti pokušaj Le Penove

Marin le Pen je do sada tri puta pokušala da postane predsjednik Francuske, a posljednjih 15 godina jedna je od najistaknutijih ličnosti francuske desnice.

Njena stranka Nacionalno okupljanje trenutno je snažno pozicionirana u istraživanjima javnog mnjenja uoči izbora zakazanih za april 2027. godine.

U slučaju da Le Penova nije mogla da se kandiduje, kao njen najvjerovatniji nasljednik pominjao se tridesetogodišnji Žordan Bardela.

Slučaj protiv Le Penove odnosi se na sredstva namijenjena asistentima poslanika u Evropskom parlamentu. Francuski sud je 2025. godine zaključio da je imala centralnu ulogu u sistemu u kojem je novac Evropskog parlamenta korišćen za isplatu stranačkih službenika u Francuskoj, što je ona osporavala.