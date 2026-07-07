Bukti požar u Hrvatskoj: Vatrogasci sprečavaju širenje vatre

Vatrogasci sprečavaju širenje požara u prirodnom rezervatu kod Metkovića na granici s Bosnom i Hercegovinom, saopštila je danas hrvatska vatrogasna služba.

U saopštenju se navodi da je požar u nedostupnom močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića i dalje aktivan, a da vatrogasci, uz pomoć kanadera i aviona "Air Tractor" sprečavaju njegovo širenje, prenio je Indeks.

Ističe se da močvarni teren potpuno otežava kretanje vatrogasaca, dok vozila mogu da djeluju samo s puta, kao i da vatrogasci sprečavaju širenje požara na obližnje plastenike i poljoprivredne površine.

U saopštenju se navodi da će tokom noći na požarištu biti dežurni vatrogasci.

Na terenu je ukupno 16 vatrogasaca sa sedam vozila iz Javne vatrogasne jedinice Metković i dobrovoljnih vatrogasnih društava Metković i Vid, a na gašenju su angažovana i dva kanadera i jedan "Air-Tractor".

Požar u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića buknuo je u ponedjeljak uveče.