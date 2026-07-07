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Djevojci pao gol na glavu: Ljekari joj se bore za život

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 22:35

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Дјевојци пао гол на главу: Љекари јој се боре за живот

U ponedjeljak oko 23 sata na području Lekenika, u mjestu Donji Vukojevac, između Siska i Velike Gorice, teško je povrijeđena 19-godišnjakinja, saopšila je policija.

Prema do sada utvrđenim okolnostima, djevojka se penjala na metalnu konstrukciju fudbalskog gola. Došlo je do prevrtanja konstrukcije, uslijed čega je pala na betonsku podlogu, dok je konstrukcija gola pala preko nje.

Nezvanično, zadobila je teške povrede glave. Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u sisačkoj bolnici, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.

Obavljen je uviđaj, a izvještaj će biti proslijeđen nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Avaz

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Hitna pomoć

Hrvatska

povreda

pao gol

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