Neprijatan trenutak za Makrona: Erdoganova supruga odbila gest predsjednika Francuske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Francuski predsjednik Emanuel Makron prisustvovao je večeri priređenoj za lidere država i njihove supružnike u okviru samita NATO-a u Ankari, gdje su ga na ulazu u Predsjednički kompleks dočekali turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan.
Tokom zvaničnog pozdravljanja, kamere su zabilježile trenutak u kojem je Makron pružio ruku Emine Erdogan i nagnuo se kao da želi da joj poljubi ruku.
Međutim, ona je povukla ruku i nije prihvatila taj gest, nakon čega je pozdrav nastavljen bez zastoja.
Snimak susreta ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije i komentare o diplomatskom protokolu i različitim kulturnim običajima prilikom susreta državnika.
Nije poznato da li je riječ o nesporazumu u vezi sa protokolom ili o ličnoj odluci Emine Erdogan, a zvaničnih komentara povodom ovog događaja za sada nema.
Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeyi denedi. pic.twitter.com/poWmj5trH9— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026
(B92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
23
44
23
12
23
10
23
05
22
46
Trenutno na programu