Neprijatan trenutak za Makrona: Erdoganova supruga odbila gest predsjednika Francuske

Francuski predsjednik Emanuel Makron prisustvovao je večeri priređenoj za lidere država i njihove supružnike u okviru samita NATO-a u Ankari, gdje su ga na ulazu u Predsjednički kompleks dočekali turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan.

Tokom zvaničnog pozdravljanja, kamere su zabilježile trenutak u kojem je Makron pružio ruku Emine Erdogan i nagnuo se kao da želi da joj poljubi ruku.

Međutim, ona je povukla ruku i nije prihvatila taj gest, nakon čega je pozdrav nastavljen bez zastoja.

Snimak susreta ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije i komentare o diplomatskom protokolu i različitim kulturnim običajima prilikom susreta državnika.

Nije poznato da li je riječ o nesporazumu u vezi sa protokolom ili o ličnoj odluci Emine Erdogan, a zvaničnih komentara povodom ovog događaja za sada nema.

Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeyi denedi. pic.twitter.com/poWmj5trH9 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

(B92)