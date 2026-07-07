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Neprijatan trenutak za Makrona: Erdoganova supruga odbila gest predsjednika Francuske

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 23:05

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Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске
Foto: Tanjug / AP / Metin Aktaş

Francuski predsjednik Emanuel Makron prisustvovao je večeri priređenoj za lidere država i njihove supružnike u okviru samita NATO-a u Ankari, gdje su ga na ulazu u Predsjednički kompleks dočekali turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan.

Tokom zvaničnog pozdravljanja, kamere su zabilježile trenutak u kojem je Makron pružio ruku Emine Erdogan i nagnuo se kao da želi da joj poljubi ruku.

Međutim, ona je povukla ruku i nije prihvatila taj gest, nakon čega je pozdrav nastavljen bez zastoja.

Snimak susreta ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije i komentare o diplomatskom protokolu i različitim kulturnim običajima prilikom susreta državnika.

Nije poznato da li je riječ o nesporazumu u vezi sa protokolom ili o ličnoj odluci Emine Erdogan, a zvaničnih komentara povodom ovog događaja za sada nema.

(B92)

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Tagovi :

Redžep Tajip Erdogan

Emanuel Makron

Emine Erdogan

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