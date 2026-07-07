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Boing 737 nestao sa radara

Autor:

ATV A.I.
07.07.2026 22:05

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Авион
Foto: pexels/Miguel Armas

Avion „boing 737-4M0“ (BDSF) pakistanske avio-kompanije K2 ervejz (K2 Airways), na letu od Šarže do Karačija, nestao je sa radara iznad Omanskog zaliva, a prema informacijama koje prenosi Flajtradar24 (Flightradar24), postoji sumnja da se letjelica srušila u more.

Na društvenim mrežama jedan od korisnika objavio je da je „potvrđen pad nakon što je posada kontroli letenja prijavila probleme sa navigacionim sistemom aviona“. Tu informaciju za sada nije moguće nezavisno potvrditi i nema zvanične potvrde nadležnih institucija.

Prema dostupnim podacima, avion je poletio iz Šarže oko 15.00 časova po UTC-u (UTC), a sa radarskih ekrana nestao je u 16.21 po UTC-u.

U trenutku posljednjeg prijema ADS-B (ADS-B) signala, podaci su pokazivali da se letjelica nalazila na visini od svega 1.110 stopa, odnosno oko 338 metara, uz zabilježenu vertikalnu brzinu od čak 22.000 stopa u minuti. Ukoliko su ti podaci tačni, to bi odgovaralo brzini poniranja većoj od 400 kilometara na čas.

Ipak, ove informacije treba posmatrati sa oprezom. Područje Omanskog zaliva poznato je po čestim ometanjima GPS i ADS-B signala, zbog čega ovakve vrijednosti nije moguće nezavisno potvrditi, niti se na osnovu njih može sa sigurnošću zaključiti šta se dogodilo sa letjelicom.

Подаци са Флајтрадара
Podaci sa Flajtradara

Nestali avion predstavlja teretnu verziju jednog od najrasprostranjenijih putničkih aviona na svijetu, „boinga 737-400“, modifikovanu u konfiguraciju BDSF. K2 ervejz na svom sajtu navodi da je nosivost do 18.600 kilograma tereta, odnosno do 10 standardnih kontejnera.

Prema podacima Erflitsa (Airfleets.net), avion ima fabrički broj 29210, odnosno linijski broj 3091, a prvi let obavio je 8. januara 1999. godine.

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Nakon proizvodnje, avion je bio iznajmljen ruskom Aeroflotu preko kompanije GEKAS (GECAS), da bi 2012. godine bio konvertovan u teretnu verziju. Pakistanska kompanija K2 ervejz nabavila ga je u decembru 2024. godine, pokazuju podaci Erflitsa.

Za sada nema zvaničnih informacija o sudbini posade, niti potvrde da je avion zaista pao u more. Očekuje se da će nadležne vazduhoplovne vlasti u narednim satima objaviti više detalja o incidentu.

(Telegraf)

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Pakistan

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