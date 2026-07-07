"Moskva se sa Trampom ne slaže o svemu, ali pozdravlja njegovu želju za dijalogom"

Ruska Vlada se možda ne slaže sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o svemu, ali pozdravlja njegovu spremnost da vodi dijalog, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da se Tramp po tim stavovima razlikuje od većine evropskih političara.

"On se veoma razlikuje od jednoumlja evropskih političara. Više voli da rješava probleme ukoliko je moguće razgovorom. To je u skladu sa našim stavom", rekao je Peskov u intervjuu za švajcarski magazin "Veltvoš".

Prema njegovim riječima, volja američkog predsjednika za dijalogom i traženjem praktičnog rješenja mnogo je korektniji stav nego se načelno slagati o svim pitanjima.

"Nećemo se nužno slagati o svemu, ali ćemo o svemu razgovarati. I, naravno, možemo samo pozdraviti takav pristup", dodao je Peskov, prenosi Srna