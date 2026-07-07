Pogođen tanker: SAD poništio dozvolu za prodaju iranske nafte!

Čini se da su na vidiku nove eskalacije sukoba u Persijskom zalivu. Sjedinjene Američke Države poništile su dozvolu za prodaju iranske nafte nakon što je pogođen još jedan tanker u Hormuškom moreuzu.

Tri tankera pogođena su u utorak projektilima u Hormuškom moreuzu, saopštila je britanska vojna misija, u najnovijem nizu napada na brodove koji plove jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

Napadi su izvedeni u trenutku kada su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o trajnom okončanju rata i ponovnom uspostavljanju sigurnog prolaza kroz moreuz već suočeni s ozbiljnim zastojima.

Samo nekoliko časova nakon napada, američko Ministarstvo finansija povuklo je dozvolu kojom je prošlog mjeseca privremeno bila omogućena prodaja iranske nafte. Ova 60-dnevna dozvola predstavljala je dio privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana, a američke vlasti nisu objasnile razloge njenog ukidanja.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije (IMO), riječ je o najvećem broju napada na trgovačke brodove u jednom danu od kraja aprila. Novi incidenti dodatno su povećali zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja prometa kroz Hormuški moreuz, kojim u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

Tanker zahvatio požar nakon pogotka

Britanski centar za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) saopštio je da je tanker za prevoz tečnog prirodnog gasa pogođen dok je plovio južno kroz moreuz u blizini Limaha u Omanu.

Projektil je pogodio prostoriju s motorom na lijevoj strani broda, nakon čega je izbio požar.

Iranska državna televizija, pozivajući se na neimenovane izvore, sugerisala je da je Iran izveo napad na tanker za koji tvrdi da je prevozio prirodni gas iz Katara, ali zvanična potvrda iz Teherana nije uslijedila.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Madžed Al-Ansari izjavio je da je katarski tanker „Al Rekajat“ bio meta „neprihvatljivog napada“ na međunarodnu plovidbu i globalnu energetsku bezbjednost.

„Radi se o ozbiljnom i otvorenom kršenju međunarodnog prava“, poručio je Al-Ansari, dodajući da Katar Iran smatra „u potpunosti pravno odgovornim“ za napad.

Britanska agencija navela je da su druga dva tankera pretrpjela manja oštećenja, ali nije bilo povrijeđenih te su oba broda nastavila plovidbu.

Jedan od njih pogođen je prilikom izlaska iz Hormuškog moreuza u blizini granice Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je treći, prema navodima UKMTO-a, pogođen dronom kod obale Omana.

Spor oko plovnih ruta

Iran već duže vrijeme insistira da svi tankeri kroz Hormuški moreuz koriste isključivo rute koje odobri Teheran.

Prošle sedmice zajednička iranska vojna komanda upozorila je da će svaki pokušaj američkih snaga da ometaju iransku kontrolu nad plovidbom naići na „brz i odlučan odgovor“.

S druge strane, Zajednički centar za pomorske informacije, međunarodno tijelo kojim upravlja američka mornarica, obavijestio je brodarske kompanije da je ruta uz obalu Omana proširena i da ostaje otvorena za sav međunarodni promet.

Brodovi koji plove sjeverno iranskom rutom moraju se registrovati kod vlasti u Teheranu, dok oni koji plove prema jugu koordinišu prolazak s Omanom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Pregovori između SAD-a i Irana na čekanju

Vašington nastoji nastaviti pregovore s Iranom s ciljem potpunog otvaranja Hormuškog moreuza, ograničavanja iranskog nuklearnog programa i postizanja trajnog sporazuma kojim bi bio okončan rat započet 28. februara.

Međutim, pregovori su trenutno obustavljeni zbog sahrane vrhovnog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen na početku sukoba.

Tokom njegovog ispraćaja u iranskom gradu Komu okupljeni su uzvikivali parole kojima su pozivali na smrt američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iranska državna televizija prikazala je stotine hiljada ljudi okupljenih kod džamije Džamkaran, dok su vlasti zbog višednevne žalosti zatvorile ulice, vazdušni prostor i obustavile brojne svakodnevne aktivnosti.

Prema navodima državne novinske agencije IRNA, Hamneijevo tijelo je u utorak uveče prebačeno u irački Nadžaf, nakon čega će biti organizovane povorke u Nadžafu i Kerbeli, a konačna sahrana planirana je u četvrtak u njegovom rodnom Mašhadu, u kompleksu svetilišta Imama Reze.

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