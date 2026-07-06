Treći dan sahrane Hamneija: Modžtaba ne prisustvuje ceremoniji

Autor:ATV redakcija
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Uz crvene zastave i pokliče osvete, mase Iranaca preplavile su Teheran na sahrani Alija Hamneija. Njegov sin i nasljednik Modžtaba ne prisustvuje ceremoniji iz straha od atentata.
Hamnei je ubijen u februaru, tokom prvih udara u okviru operacije "Ričući lav", a njegova sahrana je odložena zbog rata koji je u toku.
Sahrana je počela u subotu dok se očekuje da će komemorativne ceremonije trajati najmanje nedjelju dana, uz događaje širom zemlje.
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Očekuje se da će Hamneijevo tijelo biti preneseno u Kom, Nadžaf i Karbalu, velike šiitske centre u Iranu i Iraku, prije nego što u četvrtak bude sahranjen u Mašhadu, gdje se nalazi najsvetije hodočasničko svetilište u zemlji.
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