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Treći dan sahrane Hamneija: Modžtaba ne prisustvuje ceremoniji

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 12:45

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Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.
Foto: AP Photo/Vahid Salemi / Tanjug

Uz crvene zastave i pokliče osvete, mase Iranaca preplavile su Teheran na sahrani Alija Hamneija. Njegov sin i nasljednik Modžtaba ne prisustvuje ceremoniji iz straha od atentata.

Hamnei je ubijen u februaru, tokom prvih udara u okviru operacije "Ričući lav", a njegova sahrana je odložena zbog rata koji je u toku.

Sahrana je počela u subotu dok se očekuje da će komemorativne ceremonije trajati najmanje ned‌jelju dana, uz događaje širom zemlje.

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Očekuje se da će Hamneijevo tijelo biti preneseno u Kom, Nadžaf i Karbalu, velike šiitske centre u Iranu i Iraku, prije nego što u četvrtak bude sahranjen u Mašhadu, gd‌je se nalazi najsvetije hodočasničko svetilište u zemlji.

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