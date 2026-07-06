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Marija pronađena mrtva u automobilu: Kamera zabilježila posljednje trenutke

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ATV redakcija
06.07.2026 08:55

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Марија пронађена мртва у аутомобилу: Камера забиљежила посљедње тренутке
Foto: Unsplash

Grčku je potresla vijest o iznenadnoj smrti novinarke Marije Antonijanaki, koja je pronađena mrtva u svom automobilu u Iraklionu na Kritu.

Četrdesetšestogodišnja novinarka pronađena je u nedelju popodne u garaži porodične kuće u naselju Agios Joanis. Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali je dežurni ljekar mogao samo da konstatuje smrt.

Prema pisanju medija, prvi nalazi ukazuju da je smrt nastupila usljed prirodnih, odnosno patoloških uzroka.

Lokalni mediji navode da je bezbjednosna kamera zabilježila njene posljednje trenutke. Na snimku se vidi kako Marija dolazi do svoje kuće, zatim silazi u garažu, ulazi u automobil, nakon čega joj je iznenada pozlilo i preminula je.

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Marija Antonijanaki bila je dugogodišnja novinarka televizijske stanice Crete TV i portala neakriti.gr, gdje je bila cijenjena među kolegama i gledaocima.

Njeno tijelo biće prebačeno u Univerzitetsku bolnicu PAGNI, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Sahrana Marije Antonijanaki zakazana je za danas u 16 časova u crkvi Svetog Jovana Knoskog na Kritu, prenosi Telegraf.

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preminula žena

Smrtna kazna

Grčka

Krit

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