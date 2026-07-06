Izazvao eksploziju da ne ide u starački dom

Autor:ATV redakcija
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Osam stanara povrijeđeno je u ekploziji plina u bečkom okrugu Floridsdorf, a sumnja se da ju je namjerno izazvao devetesettrogodišnji muškarac koji nije želio da ide u starački dom.
Lakše povrede zadobilo je osam lica, a hospitalizovani su 45-godišnji muškarac i trudnica koja je, kako se pretpostavlja, pala na stomak, prenosi "Hojte".
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U eksploziji, do koje je došlo prethodne noći u Ulici "Karl Benz Veg", uništena je porodična kuća, a požar se proširio i na susjednu kuću. Eksplozija je oštetila i druge objekte u blizini i parkirane automobile.
Tim Službe za pomoć u katastrofama je uz pomoć zvučne opreme i kamere locirao povrijeđenog muškarca, nakon čega je spasen i prevezen u bolnicu gdje je pod nadzorom.
Državno tužilaštvo izdalo je nalog za njegovo hapšenje zbog sumnje da je namjerno izazvao opasnost i u toku je uviđaj kako bi bio utvrđen tačan uzrok eksplozije.
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Osoba bliska osumnjičenom za izazivanje požara rekla je da je on živio sam, ali da ga je posinak želio izbaciti iz kuće i smjestiti u dom.
Vitalni penzioner, koji je svaki dan izlazio i sam vozio automobil, imao je doživotno pravo stanovanja.
Za srijedu, 8. jula, bilo je zakazano ročište na kojem je trebalo biti odlučeno o njegovu daljem ostanku u kući, prenosi "Srna".
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