Kolaps zdravstva u Livnu: U jednom danu 31 ljekar dao otkaz

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu jutros su dali otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne Vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako su naveli, među najlošijim u FBiH, prenosi portal Kliks.

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Povećanje plata od tri odsto koje je ponudila Vlada Livanjskog kantona ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate, upozorili su i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani da rade duplo više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma.