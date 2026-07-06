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Kolaps zdravstva u Livnu: U jednom danu 31 ljekar dao otkaz

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 09:34

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Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ
Foto: Pixabay

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu jutros su dali otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne Vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako su naveli, među najlošijim u FBiH, prenosi portal Kliks.

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Povećanje plata od tri odsto koje je ponudila Vlada Livanjskog kantona ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate, upozorili su i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani da rade duplo više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma.

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Livno

FBiH

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