Budimo humani: Pozovite 17115 i pomozite malom Todoru iz Trna

Trogodišnji Todor Vujin iz Trna od samog rođenja vodi lavovsku i tešku životnu borbu, a svi ljudi dobre volje sada mu mogu pomoći pozivom na humanitarni broj 17115, čime doniraju 2 KM za njegovo liječenje i prijeko potrebne rehabilitacije.

Todor je rođen u 25. nedjelji trudnoće sa svega 690 grama, a prvih 120 dana života proveo je na Odjeljenju intenzivne njege. Zbog ekstremnog prematuriteta došlo je do teškog oštećenja mozga, nakon čega mu je dijagnostikovana cerebralna paraliza. Da stvar bude teža, u trećoj godini života preživio je i težak epileptični napad, nakon kojeg mu je potvrđena i epilepsija, koja je danas, srećom, pod kontrolom.

Dosadašnje terapije daju nadu

Od njegovog šestog mjeseca života, hrabri roditelji su započeli psihomotorne terapije i zahtjevne rehabilitacije kako u Republici Srpskoj, tako i u inostranstvu. Zahvaljujući njihovoj nevjerovatnoj upornosti, predanom radu stručnjaka i brojnim tretmanima, Todor danas pokazuje ogroman napredak:

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Hrabri dječak danas samostalno puzi.

Uspijeva da se podiže uz namještaj.

Pravi svoje prve pokrete hoda uz oslonac.

Stručnjaci ističu da dosadašnje rehabilitacije daju ohrabrujuće rezultate i da Todor ima veliki potencijal za dalji napredak, ali su za nastavak ovog procesa neophodne kontinuirane terapije koje iziskuju ogromna finansijska sredstva.

Porodica iscrpila sve resurse – Pokrenimo humanost!

Porodica Vujin je do sada u potpunosti iscrpila sve svoje finansijske mogućnosti, zbog čega je podrška humanih ljudi u ovom trenutku od neprocjenjivog značaja za budućnost ovog malog heroja.

Pomoć Todoru možete pružiti na sljedeće načine:

Pozivom na humanitarni broj 17115 – donacija 2 KM (aktivan za sve mreže u BiH).

Uplatom na žiro račun u domaćem platnom prometu:

Broj računa: 552000209328582

Banka: Adiko banka

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Todora

Uplate iz inostranstva (Devizni račun):

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Svrha uplate: Za Todora

Svaki poziv i svaka uplata predstavljaju korak bliže Todorovom sigurnijem i samostalnijem djetinjstvu. Pokažimo još jednom da zajedno možemo biti oslonac onima kojima je pomoć najpotrebnija.