Logo

Budimo humani: Pozovite 17115 i pomozite malom Todoru iz Trna

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 10:19

Komentari:

0
Тодор Вујин из Трна
Foto: Ustupljena fotografija

Trogodišnji Todor Vujin iz Trna od samog rođenja vodi lavovsku i tešku životnu borbu, a svi ljudi dobre volje sada mu mogu pomoći pozivom na humanitarni broj 17115, čime doniraju 2 KM za njegovo liječenje i prijeko potrebne rehabilitacije.

Todor je rođen u 25. nedjelji trudnoće sa svega 690 grama, a prvih 120 dana života proveo je na Odjeljenju intenzivne njege. Zbog ekstremnog prematuriteta došlo je do teškog oštećenja mozga, nakon čega mu je dijagnostikovana cerebralna paraliza. Da stvar bude teža, u trećoj godini života preživio je i težak epileptični napad, nakon kojeg mu je potvrđena i epilepsija, koja je danas, srećom, pod kontrolom.

Dosadašnje terapije daju nadu

Od njegovog šestog mjeseca života, hrabri roditelji su započeli psihomotorne terapije i zahtjevne rehabilitacije kako u Republici Srpskoj, tako i u inostranstvu. Zahvaljujući njihovoj nevjerovatnoj upornosti, predanom radu stručnjaka i brojnim tretmanima, Todor danas pokazuje ogroman napredak:

младић маркет

Ekonomija

Nova pravila u EU: Spremaju se ogromne promjene na policama marketa

Hrabri dječak danas samostalno puzi.

Uspijeva da se podiže uz namještaj.

Pravi svoje prve pokrete hoda uz oslonac.

Stručnjaci ističu da dosadašnje rehabilitacije daju ohrabrujuće rezultate i da Todor ima veliki potencijal za dalji napredak, ali su za nastavak ovog procesa neophodne kontinuirane terapije koje iziskuju ogromna finansijska sredstva.

Porodica iscrpila sve resurse – Pokrenimo humanost!

Porodica Vujin je do sada u potpunosti iscrpila sve svoje finansijske mogućnosti, zbog čega je podrška humanih ljudi u ovom trenutku od neprocjenjivog značaja za budućnost ovog malog heroja.

Pomoć Todoru možete pružiti na sljedeće načine:

Pozivom na humanitarni broj 17115 – donacija 2 KM (aktivan za sve mreže u BiH).

Uplatom na žiro račun u domaćem platnom prometu:

  • Broj računa: 552000209328582
  • Banka: Adiko banka
  • Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
  • Svrha uplate: Za Todora
  • Uplate iz inostranstva (Devizni račun):
  • IBAN: BA395520002062114139
  • SWIFT: HAABBA2B
  • Svrha uplate: Za Todora

Svaki poziv i svaka uplata predstavljaju korak bliže Todorovom sigurnijem i samostalnijem djetinjstvu. Pokažimo još jednom da zajedno možemo biti oslonac onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Humanitarna akcija

Todor Vujin

Laktaši

apel za pomoć

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција Републике Српске

Hronika

Udario u ogradu dvorišta: Pokušao da pobjegne pa izbila tuča

1 h

0
Младић са руксаком на рамену стоји испред излога.

Ekonomija

Nova pravila u EU: Spremaju se ogromne promjene na policama marketa

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Troje uhapšenih u Banjaluci zbog droge

1 h

0
Бијела мачка

Savjeti

Staro vjerovanje: Ako mačka iznenada uradi ovo u vašoj blizini, stiže novac

1 h

0

Više iz rubrike

Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.

Zdravlje

Oprez zbog jeftine garderobe: Odjeća sa Temua i Šejna puna otrova

1 d

0
Вода

Zdravlje

OPREZ: Ova voda može biti opasna po zdravlje

1 d

0
Фонд здравственог осигурања

Zdravlje

Kako funkcioniše nova aplikacija E-prevencija i šta donosi pacijentima?

1 d

0
Телефон

Zdravlje

Mislili ste da vam tehnologija kvari samo vid? Telefon vas trajno deformiše

1 d

0

  • Najnovije

11

44

Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

11

43

Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

11

39

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

11

39

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

11

37

Tužilaštvu u Trebinju prijavljen osumnjičeni za ratne zločine u logoru Čelebići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima