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Kako funkcioniše nova aplikacija E-prevencija i šta donosi pacijentima?

Autor:

Magdalena Gligić
04.07.2026 19:29

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Фонд здравственог осигурања
Foto: ATV

Skrining karcinoma debelog crijeva, rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, procjena kardiovaskularnog rizika i skrining depresije su četiri preventivna pregleda dostupna za pacijente.

Osim toga Fond je u okviru Integrisanog zdravstvenog sistema kreirao i aplikaciju E-prevencija koja olakšava ljekarima sprovođenje preventivnih pregleda. Važno je naglasiti da E-prevencija nije aplikacija koju pacijenti sami preuzimaju i popunjavaju. Procedura počinje u domu zdravlja I porodičnog ljekara koji unosi podatke u aplikaciju. U Domu zdravlja u Čelincu ne kriju koliko je aplikacija korisna.

"Dakle prilikom zakazivanja našeg pacijenta sistem generiše i stvara uputnicu u laboratoriji, tako da na neki način rasterećujemo pacijenta da ne dolazi još jednom u porodičnu medicinu nego može direktno da se jave u laboratoriju", kazao je ljekar Draško Kuprešak.

Gotovi nalazi bivaju uneseni u e-modul prevencije tako da doktor prilikom realizacije upitnika može pristupiti nalazima.

„Aplikacija nam omogućuje da na jedan organizovan način da se prevencija provodi, da je vidljiva u sistemu i da možemo da pratimo rezultate i da ih procjenjujemo", dodao je Kuprešak.

Za svaki od ovih preventivnih pregleda definisani su jasni kriterijumi i ciljne starosne grupe. Zdravstveni radnici su tu da pokreću inicijativu i informišu građane o pregledima. Nije isključena mogućnost i da građani pozovu i zatraže usluge ili informacije.

Iz doma zdravlja Laktaši ističu kako su pacijenti zainteresovani za preventivne preglede ali da aplikacija kod njih trenutno nije u funkciji.

"U Domu zdravlja Laktaši još uvijek se ne koristi digitalna aplikacija, te se o obimu njenog korišćenja još uvijek ne možemo izjasniti", saopštili Dom Zdravlja Laktaši.

I dok aplikacija negdje funkcioniše, a negdje baš i ne, iz Fonda naglašavaju da su za osiguranike pregledi potpuno besplatni i da se ne plaća čak ni participacija.

"Iznos od 10 miliona KM za prevenciju je konkretan znak finansijske podrške i dokaz da je Fond prepoznao prevenciju kao mjeru u očuvanju zdravlja, dok sa druge strane ova stimulacija dodatno podstiče aktivno uključivanje domova zdravlja u cijeloj Republici Srpskoj u programe prevencije", istakli su iz FZO.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u prevenciju, jer su pravovremeno otkrivanje bolesti i očuvanja zdravlja stanovništva među najvažnijim preduslovima za kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu. Briga o zdravlju počinje prije bolesti.

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Tagovi :

aplikacija E-prevencija

Republika Srpska

zdravlje

FZO Republike Srpske

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