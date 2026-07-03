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Ignorisala jedan simptom misleći da je u pitanju stres: Sa 28 godina saznala da ima tumor

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ATV redakcija
03.07.2026 18:57

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Foto: Pixabay/maleni_ferrari

U žurbi svakodnevice, često ignorišemo simptome koji ukazuju da u našem organizmu nešto nije kako treba. Nažalost, bolest se otkrije tek kada bude kasno.

Ajsling Galager, dvadesetosmogodišnjakinja iz Belfasta, imala je posao iz snova u Londonu, planove za budućnost i bila je ubijeđena da je zdrava. Ali sve se promijenilo kada je počela češće da odlazi u toalet. U početku je mislila da je to posljedica novog tempa života, odnosno stresa. Ignorisala je taj simptom, ali se ispostavilo da je riječ o ozbiljnom upozorenju.

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"Oduvijek sam bila potpuno zdrava i nikada nisam imala bilo kakvih zdravstvenih problema. Nakon što sam se preselila u London, nisam čak ni odlazila kod ljekara opšte prakse, jer mi jednostavno nije bio potreban", rekla je Ajsling Galager.

Na ljekarski pregled otišla je tek kada je primjetila krv u stolici. Tada je počeo karantin zbog pandemije kovida, pa je njen ključni pregled odložen za nekoliko mjeseci.

Kada je konačno otišla na kolonoskopiju, saznala je da ima rak rektuma u ​​drugom stadijumu. "Nisam mogla da vjerujem. To je bio najnadrealniji i najstrašniji period u mom životu", rekla je.

Uslijedili su zračenje, hemoterapija i operacija. Tumor je uklonjen, ali se bolest proširila na 11 limfnih čvorova, a liječenje je ostavilo ozbiljne posljedice. Kada su joj ljekari saopštili sljedeće detalje, kaže da joj je to bilo teže od same dijagnoze.

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"Neplodnost je bila najveći šok i slomila mi je srce. Bez obzira na to da li želite djecu ili ne, gubitak te šanse je brutalan", istakla je, piše Belfast Live.

Njena borba se nastavila. Priraslice su izazvale ponovljene opstrukcije crijeva, pa je u maju ove godine morala na još jednu veliku operaciju. Uprkos svemu, ne gubi optimizam.

"Ništa od ovoga me nije spriječilo da živim svoj život. Ako me je ičemu naučilo, to je da je život prekratak. Ako osjećate da nešto nije u redu, idite na pregled. Rak ne diskriminiše, a vaše zdravlje je vaša supermoć", zaključila je ona, prenosi Slobodna Dalmacija.

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